Середня зарплата в лютому: скільки тепер платять українцям

Зростання або падіння заявленої у вакансіях заробітної плати в Україні відстежують за допомогою Єдиного порталу вакансій.

Українці в лютому 2024 року заробляли в середньому 19 тисяч гривень. Таку суму розрахували на основі наявних зараз вакансій на ринку праці. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 22 лютого 2024 року розповіла в. о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

"Ми відстежуємо інформацію про зростання або падіння заявленої у вакансіях заробітної плати через Єдиний портал вакансій, створений у вересні 2022 року", — сказала вона.

За словами Мельник, цей портал містить інформацію від Державного центру зайнятості й шести сервісів розміщення інформації про вакансії, таких як work.ua, robota.ua, jrc.ua. На цих ресурсах щодня публікується близько 200 тисяч вакансій.

"І рівень середньої заробітної на цих порталах сьогодні становить близько 19 тисяч гривень", — пояснила Мельник.

Олена Мельник також зазначила, що в третьому кварталі 2023 року рівень середньої зарплати, як свідчать дані Державної служби статистики, зріс на 23%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, становивши майже 18 тисяч гривень.

Працювати в ЗСУ:

Нещодавно аналітики кадрового порталу з'ясували, яким фахівцям ЗСУ найчастіше пропонують роботу. Судячи з даних, вакансії українцям пропонують різні бригади, батальйони та підрозділи. Тобто Збройним силам України потрібні різні фахівці, які можуть бути корисні армії. Наприклад, у січні 2024 року найбільше вакансій було в таких категоріях:

1206 — "Охорона, безпека";

250 — "Транспорт, автобізнес";

196 — "Телекомунікації та зв'язок";

180 — "Медицина, фармацевтика";

145 — "Робітничі спеціальності, виробництво".

Нагадаємо, на початку лютого Фокус розповідав, як змінюється ринок праці в Україні та скільки зараз можуть заробляти працівники різних спеціальностей. Також нагадаємо, чому деякі українці можуть залишитися без роботи у 2024 році.