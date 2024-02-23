"Сьогодні буде на кордоні": Шмигаль їде на переговори з Польщею через протести, — Зеленський

За словами президента України, сьогодні конфлікт можна буде вирішити, однак чи збирається відвідати кордон польська сторона — невідомо. 24 лютого Київ матиме інші турботи, які пов'язані з роковинами повномасштабної війни.

До польського кордону 23 лютого приїде прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, де спробує за допомогою переговорів розв'язати конфлікт, що склався з фермерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

За його словами, глава уряду прибуде разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, логістики, інфраструктури й агропромислового комплексу. Це також керівники прикордонної служби.

"Ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги — це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути", — заявив Володимир Зеленський.

24 лютого це питання на кордоні вирішити не вдасться, адже Київ матиме інші турботи, пов'язані з роковинами повномасштабної війни, про що польську сторону одразу ж попередили.

Окремо український глава держави звернувся до вітчизняних фермерів із вдячністю за те, що вони самотужки не намагаються нічого блокувати навіть незважаючи на те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу через те, що відбувається на кордоні.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і будемо робити все, щоб вирішити це питання", — продовжив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль також висловився про блокаду кордону поляками. За його словами, триває підготовка пропозицій польській стороні щодо розблокування польськими фермерами кордону. Він збирається провести з ними "прагматичний діалог".