Складається з 5 пунктів: Шмигаль запропонував план щодо розблокування кордону України та Польщі

Запропонований українським прем'єром план включає отримання дозволу Польщі на ввезення зерна, збереження "економічного безвізу" та вимогу перевірити якість агропродуктів.

Польща отримала від України план дій, який допоможе розблокуванню кордону. Згідно з планом, Україна погоджується з обмежувальними заходами, які існують у Європейському Союзі, та пропонує дослідити агропродукцію на відповідність стандартам. Зі свого боку, європейці мають переглянути постачання на свої ринки російського продовольства. Деталі пропозицій українського уряду перелічив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Шмигаль повідомив, що пропозиції для розблокування польсько-українського кордону мають назву "План взаєморозуміння".

План складається з п'яти кроків, які стосуються України, Польщі та Європейського Союзу. Якщо пропозиції не звільнять проїзд для 18 тис. вантажівок, то "Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", — наголосив посадовець.

Блокування кордону — план дій України

"План взаєморозуміння", запропонований українським урядом, містить такі кроки:

Україна погоджується з вимогами ЄС щодо обмежень на торгівлю м'ясом птиці, яйцями та цукром. Зокрема, у Європу можна ввозити без мита не більш як усереднені обсяги постачання 2022-2023 рр. Товари понад цей показник обкладатимуться митом. Зерно, соняшник, кукурудза та ріпак ввозитимуться лише після дозволу Польщі. Єврокомісія проведе скринінг якості української агропромислової продукції. Аналізи повинні підтвердити, що вона відповідає стандартам Світової організації торгівлі. Такі дії "назавжди знімуть маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції", — наголосив Шмигаль. Також українці наполягають, щоб і далі зберігся "економічний безвіз" (вільне ввезення товарів). Уряди Польщі й України повинні спільно звернутися до Єврокомісії щодо повної заборони торгівлі агропродукцією РФ. За словами прем'єр-міністра, у 2022 році росіяни продали в Європі 4,9 млн тонн агропродукції, а у 2023 році ще більше — 5,1 млн тонн. Потрібно створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія", який займатиметься аграрними питаннями. Україна внесе КПП на кордоні з Польщею до списку критичної інфраструктури. Урядовець зазначив, що "блокада загрожує національній безпеці України", й очікує, що нарешті пропустять гуманітарні вантажі та військову допомогу.

Польща й Україна — як розвивалася ситуація на кордоні

Зазначимо, польські фермери вперше заблокували українсько-польський кордон восени 2023 року. Після нетривалого затишшя блокування відновилося: 20 лютого громадяни Польщі перекрили всі пункти пропуску, а також перебували в портах, на автошляхах і на залізниці. 22 лютого прем'єр-міністр Польщі запевнив, що рішення буде за кілька годин: КПП внесуть у список критичної інфраструктури, і це відкриє кордон.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував зустрітися з польськими урядовцями на кордоні. Представники уряду Польщі на кордон не прибули, натомість там побували українські парламентарі та міністри. Водночас анонсувалося спільне засідання урядів: очікують, що воно відбудеться 28 березня у Варшаві.