Перший транш від Євросоюзу надійде в Україну вже у березні, — Урсула фон дер Ляєн (фото)

На зустрічі 24 лютого прем’єр Денис Шмигаль презентував президентці Єврокомісії "План взаєморозуміння" для вирішення кризи на україно-польському кордоні.

Перший транш розміром 4,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility надійде в Україну вже у березні цьогоріч. Про це на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила у власному акаунті соцмережі Х, що з очільником українського уряду, крім того, вони обговорили наступні кроки щодо кредиту вартістю 50 мільярдів євро.

"Ми обговорили, як бути з українським експортом і вирішувати проблеми на сухопутному кордоні. І наша спільна робота з оборонної промисловості", — уточнила глава ЄК.

Своєю чергою, Шмигаль підкреслив, що українська сторона презентувала "План взаєморозуміння" для вирішення кризи на україно-польському кордоні.

"Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", — зазначив прем'єр.

Також він підтвердив співпрацю з ЄС у сфері оборонної промисловості та координацію дій у рамках ініціативи Ukraine Facility.

Програма Ukraine Facility для України — що відомо

Нагадаємо, лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 мільярдів євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

5 лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України — Ukraine Facility. Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

За день до 24 лютого 2024 року до України прибула премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Між країнами було підписано договір про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.