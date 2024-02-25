"Будемо захищати бізнес": Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею (відео)

Президент України зазначив, що для нас важливо зберегти союз із Польщею. Але він вважає несправедливим використовувати нашу країну, як спосіб тиску на європейські інституції.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні з Польщею, сказав, що Україна зробить кроки для захисту нашого бізнесу в разі, якщо домовитися з польською стороною щодо експорту і транзиту продукції не вдасться. Про це він заявив на пресконференції 25 лютого за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

За словами президента, були проведені зустрічі з польськими чиновниками щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Він зазначив, що ще з квітня минулого року було зрозуміло, що це політична історія і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. За його словами, у Польщі триває внутрішня боротьба. Український народ вдячний польському суспільству, яке підтримує нашу державу.

Володимир Зеленський вважає несправедливим використовувати Україну, як спосіб тиску на європейські інституції.

"Дуже не хотілося, щоб політики так чинили. Цей кордон, який у нас зараз є, був між нашими суспільствами. Люди там розумні, вони розберуться. Так само, як і наші люди розібралися в чому справа. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції — це просто несправедливо. Я думаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Для нас важливо зберегти союз із Польщею. Якщо кроки не знайдуться, ми будемо захищати наш бізнес", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що в Польщі пошкодили 8 вагонів з українським урожаєм. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна сумлінно виконує свої зобов'язання. Ні зерно, ні кукурудза, ні ріпак — не залишається в Польщі.

Раніше, 24 лютого повідомлялося про те, що в Польщі знову висипали українську агропродукцію. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.