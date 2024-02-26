"Схожі з гібридною війною РФ": у Кабміні закликали покарати винних у псуванні українського зерна

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, посольство надіслало ноту з вимогою знайти і покарати винних.

Фігуранти, які брали участь в акції з українським зерном у польському Бидгощі, мають бути знайдені та покарані. Подібний інцидент має схожість із російською гібридною війною, що значно шкодить Україні. Про це сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter.

За його словами, ті, хто пошкодив українське зерно, мають бути знайдені, нейтралізовані та покарані.

"У цьому зацікавлені дві дружні цивілізовані цивілізовані європейські держави. Подібні заплановані демонстраційні відеоролики та коментарі мають схожість із російською гібридною війною", — заявив він.

Як зазначив Кубраков, посольство надіслало офіційну ноту з вимогою виявити і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до інциденту.

"Поліція вже зробила процесуальні дії на місці. Справою займається комісаріат поліції в Бидгощі. Ми тримаємо це під контролем", — констатував міністр.

Нагадаємо, що в Польщі невідомі особи в ніч з 24 на 25 лютого висипали щонайменше 8 піввагонів української кукурудзи. Цей інцидент стався на залізниці в селі Котомеж Бидгозького повіту Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського зерна від початку протестів польських фермерів.

Крім того, 24 лютого повідомлялося про те, що в Польщі знову висипали українську агропродукцію. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.