"Четвертий випадок вандалізму": у Польщі пошкодили 8 вагонів з українським урожаєм (фото)

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна сумлінно виконує свої зобов'язання. Ні зерно, ні кукурудза, ні ріпак — не залишається в Польщі.

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У Польщі невідомі особи в ніч з 24 на 25 лютого висипали щонайменше 8 піввагонів української кукурудзи. Цей інцидент стався на залізниці в селі Котомеж Бидгозького повіту Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського зерна від початку протестів польських фермерів. Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто, українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.

"Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І що довше ситуації приділятиметься з боку Польщі недостатня увага та не ухвалюватимуться відповідні рішення, то складнішою та неконтрольованішою буде ситуація", — зазначили у відомстві.

На цю ситуацію різко відреагував міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, Україна сумлінно виконує свої зобов'язання. Згідно з наявними домовленостями з урядом Республіки Польща, українська сторона не експортує деякі види аграрної продукції на її територію.

"Це підтверджено на офіційному рівні — ні зерно, ні кукурудза, ні ріпак — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності", — зазначив міністр.

Нагадаємо, 24 лютого повідомлялося про те, що в Польщі знову висипали українську агропродукцію. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.