Євросоюз нещодавно залишив Росію в чорному списку офшорів, що українські експерти вважають дуже важливим кроком. Водночас FATF продовжила призупинення членства РФ без запровадження подальших обмежувальних заходів. Що це означає та які обмеження потрібні для реального впливу на країну-агресора, що закуповує зброю в КНДР та Ірані?

Росія перебуває в чорному списку країн, які не співпрацюють у сфері оподаткування. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Офшорний список Євросоюзу — це перелік, що визначає країни, які можуть неякісно ставитися до сертифікації клієнтів і переказів коштів. Офшорні рахунки можуть використовувати проблемні клієнти. Такий перелік — це так званий верхній шар перевірки, який дає сигнал до подальшого з'ясування банками контрагентів.

Тож такий перелік — це інструмент ЄС у боротьбі з ухиленням від сплати податків і відмиванням коштів. До нього зараховують країни, які стимулюють податкові зловживання, розмивають податкову базу членів ЄС. Формування списку таких юрисдикцій дозволяє країнам ЄС тиснути на них для проведення реформ.

Як заявили в Єврокомісії, країни-члени цього разу видалили чотири юрисдикції — Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови й острови Теркс і Кайкос — із переліку ЄС щодо юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях. Тож у ньому наразі залишаються 12 юрисдикцій, які не покращили систему оподаткування або досягли недостатнього прогресу у виконанні попередніх зобов’язань. Серед них перебуває й Росія.

Визнання РФ чорним офшором у ЄС значно ускладнить редоміціляцію, а в деяких випадках зробить її неможливою

"Насправді це дуже важливий крок, оскільки РФ впроваджені умови для перенесення центрів власності над бізнесами всередину РФ, щоб убезпечити власників від санкцій. Тож російські олігархи з Кіпру, британських острівних територій і з інших європейських юрисдикцій цз м’яким податковим кліматом переоформлюють власність на компанії у вільних економічних зонах Росії. Цей процес має назву редоміціляції. Визнання РФ чорним офшором 3 ЄС значно ускладнить редоміціляцію, а в деяких випадках зробить її неможливою. Друге питання — це проведення транзакцій між материнськими компаніями в європейських юрисдикціях із м’яким податковим кліматом із основним бізнесом у РФ і його кредитування через материнські компанії, воно також буде ускладненим для росіян", — зазначив у коментарі Фокусу Віталій Шапран, економіст, ексчлен Ради НБУ.

Список юрисдикцій, внесених до чорного списку ЄС, готує Комісія ЄС на основі рекомендацій Глобального форуму ОЕСР Фото: Пресслужба ОЕСР

Історія "чорного офшорного списку": що це та навіщо потрібно Європі

Перелік, що визначає юрисдикції, які не відповідають міжнародним стандартам податкової прозорості й справедливого оподаткування, був створений ще у 2016 році. Потрапляння до такого переліку списку має серйозні наслідки для юрисдикцій, які в ньому перебувають.

"Список юрисдикцій, внесених до чорного списку ЄС, готує Комісія ЄС на основі рекомендацій Глобального форуму ОЕСР із прозорості й обміну податковою інформацією. Фактично сюди належать країни, які не співпрацюють у питаннях справедливого оподаткування. Список динамічний і оновлюється щороку. Юрисдикція, внесена до чорного списку ЄС, може бути виключена з нього, якщо вона впровадить необхідні зміни у своє податкове законодавство та практику. Для цього країна повинна надати докази того, що вона відповідає міжнародним стандартам податкової прозорості й справедливого оподаткування. Тобто після того, як країна досягла податкової справедливості й прозорості у своєму національному законодавстві, усунула всі виявлені недоліки, її виключають із офшорного списку ЄС", — пояснив Фокусу адвокат, керуючий партнер АО EvrikaLaw, голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності й приватизації Андрій Шабельніков.

Після того, як країна досягла податкової справедливості й прозорості у своєму національному законодавстві, усунула всі виявлені недоліки, її виключають із офшорного списку ЄС

За словами фахівця, юрисдикція може бути включена до чорного списку ЄС, якщо вона відповідає одному або декільком із таких критеріїв:

не має ефективного обміну інформацією про податкові питання з ЄС;

не впроваджує мінімальні стандарти ОЕСР щодо протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS);

дозволяє використовувати свої податкові правила для уникнення оподаткування компаніями або фізичними особами, які є резидентами ЄС;

не дотримується правил прозорості фінансової звітності й бенефіціарного володіння.

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На сьогодні разом із РФ у чорному списку ЄС перебувають:

Американське Самоа;

Ангілья;

Багамські острови;

Британські Віргінські острови;

Коста-Ріка;

Фіджі;

Гуам;

Маршаллові острови;

Палау;

Панама;

Самоа;

Тринідад і Тобаго;

Острови Теркс і Кайкос, Віргінські острови США та Вануату.

РФ потерпає від заходів щодо посилення контролю за транскордонними операціями з юрисдикціями, внесеними до чорного списку

Складнощі для агресора: якими можуть бути наслідки перебування РФ у "чорному списку" ЄС

Відомо, що Євросоюз складає перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у питаннях оподаткування, на підставі уважного спостереження, моніторингу, аналізу та опитувань на місцях. ЄС докладає зусиль із забезпечення прозорості та справедливості такого оподаткування та за потреби надає третім країнам технічну допомогу у корегуванні виявлених недоліків. А для Росії це загрожує наслідками. Тож триває не лише збільшення податкового навантаження на резидентів ЄС, які здійснюють операції з юрисдикціями, внесеними до чорного списку, а й заходи щодо обмеження доступу резидентів ЄС до ринків юрисдикцій, внесених до чорного списку.

Також РФ потерпає від заходів щодо посилення контролю за транскордонними операціями з юрисдикціями, внесеними до "чорного списку", і посиленого податкового та фінансового контролю усіх операцій з офшорами.

Це означає, що до країни прикута підвищена увага податкових органів Євросоюзу, зокрема до діяльності компаній, зареєстрованих у країнах з "чорного списку" ЄС, а також забезпечується посилений банківський комплаєнс, оскільки офшорний бізнес автоматично стає ризиковим. Крім того, перебування в "чорному списку" означає неможливість офшорам отримувати податкові преференції в ЄС та інвестування у їх бізнес резидентами Євросоюзу.

РФ — в "чорному офшорному списку" — позитивна новина для України

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Андрій Шабельніков погоджується з думкою, що перебування РФ в "чорному офшорному списку" — позитивна новина для України.

"Це можна пояснити наступним чином. Традиційно основною метою використання компаній, що повʼязані з офшорами, є приховування реального власника фірми та ухилення від сплати податків. А тому після потрапляння цієї юрисдикції (РФ) до чорного списку ЄС дотичність до неї щонайменше ускладнить співпрацю з європейськими банками, які зазвичай застосовують жорсткий контроль до операцій з такими компаніями. Практичний наслідок — можливі складнощі з виплатою дивідендів європейських компаній, що належать українцям, які повʼязані із будь-якою діяльністю на території РФ", — додав експерт.

Якщо Росія в "чорному списку офшорів" — це добре, то відсутність цієї країни агресорки ані в "сірому", ані в "чорному" списках FATF змушує замислитися

Це не означає, що все заблокують відразу або перестануть виплачувати прибуток, але операції будуть перевірятися під лупою, підприємцям відмовлятимуть у фінансуванні, а податки змусять платити в рамках діючого законодавства ЄС. Також будуть масово застосовутись різні обмежувальні заходи щодо співпраці з компаніями, що були внесені до чорного списку ЄС, наприклад, можуть бути введені додаткові податки на виплату дивідендів або примушування до розголошення податкової звітності компанії тощо.

У банківській сфері це може означати більшу прискіпливість банків та фінансових установ щодо проведення процедури КУС, AML та переказу коштів. Банки також додатково можуть вимагати надати документи та пояснення про джерела походження коштів компаній, що повʼязані певним чином з РФ.

Проте, якщо Росія в "чорному списку офшорів" — це добре, то відсутність цієї країни агресорки ані в "сірому", ані в "чорному" списках FATF змушує замислитися. Невже країни світу не бачать у Росії ознак відмивання коштів та фінансування тероризму?

"Список офшорів оновлюється двічі на рік і визначає лише те, що ці кошти відповідно помарковані. Глобально для України це ні на що не впливає. Більш жорсткі вимоги і обмеження мали б бути, якби країна була у списку FATF, адже туди входять багато країн, які фінансують тероризм і відмивають кошти, тож ці обмеження були б по всьому світу. Вони би торкнулися і казахських, і китайських банків. Обмеження по офшорам — це внутрішнє обмеження ЄС. Як FATF, так і список офшорів не має заборони руху коштів на офшори, але деякі банки можуть їх накладати самостійно. FATF — це міжнародна організація, яка обов'язково вимагає це робити і накладає більш жорсткі обмеження", — пояснив у розмові з Фокусом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Росія становить ризики для світової фінансової системи та продовжила призупинення членства РФ без запровадження подальших обмежувальних заходів Фото: ТАСС

Список FATF: як РФ фінансує тероризм і відмиває кошти

Фокус вже писав про те, що на пленарному засіданні Групи розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) у жовтні 2023 року організація залишила чинним призупинення членства РФ, проте до інших заходів впливу на країну-агресорку, що веде повномасштабну війну проти України, поки не йдеться.

Попри санкції та обмеження Росія продовжує купувати зброю у таких країнах, як Іран, Північна Корея та М'янма Фото: Еспресо

23 лютого стало відомом, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які Росія становить для світової фінансової системи та продовжила призупинення членства РФ без запровадження подальших обмежувальних заходів. Як повідомили у Міністерстві фінансів України, FATF заявила, що "члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки Росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів", FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики.

2023 року Росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF

Проте, на думку міністерства, оновлені рекомендації не вирішують проблему постійного та свідомого нехтування Кремлем стандартів та принципів FATF з моменту призупинення членства рік тому. "Минулого року Росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF. Починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що Росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН, з'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до Росії. Посилення фінансових та банківських зв'язків з Росією надає Північній Кореї, Ірану та М'янмі, що перебувають під жорсткими санкціями, можливість отримати доступ до світової фінансової системи, створюючи серйозні виклики для FATF та її членів", — йдеться у заяві Мінфіну.

А за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Україна очікувала більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку Росії. "Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних з Росією, але не вистачає відповідної реакції — внесення Росії до "чорного" списку. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь Кремля, даючи йому та потенційно іншим зловмисникам зелене світло для продовження поступового руйнування міжнародної системи, заснованої на правилах", — каже Марченко.

Українські експерти теж висловлюють розчарування щодо оновлення рекомендацій FATF. "Я можу висловити тільки публічне розчарування бюрократичним та формальним підходом FATF до віднесення РФ до non-cooperative list, тим більше, що всі відносини цивілізованих країн з РФ по лінії Egmont group в плані обміну інформацію між фінансовими розвідками вже перервані", — каже Віталій Шапран.