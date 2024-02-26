"Ми працюємо над цим": Єрмак розповів, коли в Україні відкриється перший аеропорт

За словами глави ОП Андрія Єрмака, відкриття аеропорту посприяє відновленню української економіки.

Керівник Офісу президент Андрій Єрмак повідомив про плани відновити роботу одного з аеропортів України. Про це він заявив під час презентації програми "Зроблено в Україні", передає видання "Liga.net".

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті, — оголосив Єрмак.

Він також підкреслив, що відкриття аеропорту стане потужним блискавкою для відновлення української економіки.

При цьому Єрмак не назвав, який саме аеропорт планують відкрити.

Нагадаємо, що 25 лютого гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковець заявив, що перші польоти в Україні, найімовірніше, почнуть виконуватися до кінця 2024 року, оскільки існують технології, що дають змогу зробити перельоти безпечними навіть у нинішніх умовах.

А ще у квітні 2023 року надійшла інформація, про те, що в Україні працюють над відновленням польотів цивільної авіації. Як повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон, українська влада вже має "певні міркування" з приводу відкриття авіапростору.

А раніше радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що існують критичні проблеми, які не дають змоги відкрити аеропорти в Україні — захист аеропортів, підготовка інфраструктури, механізми страховки, а також наявність компанії, яка візьметься за це.

Водночас 20 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році. За його словами, станеться це в разі, якщо розв'яжуть питання із захистом аеропортів, страхуванням і компаніями, які здійснюватимуть перельоти.