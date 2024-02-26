В Україні по-новому надаватимуть субсидії: кому стане простіше отримати допомогу

У Міністерстві соціальної політики вирішили дещо спростити процес надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Зміни можуть впровадити протягом 2024 року.

У Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги. Відповідний проект постанови Кабміну з'явився для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Призначення житлових субсидій: що зміниться

У документі пропонують не надавати субсидії, якщо в українців є прострочена на три або більше місяців заборгованість з оплати однієї з житлово-комунальних послуг. Сума боргу має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Наразі субсидію не вдається оформити тим споживачам, які заборгували за всі житлово-комунальні послуги, а їхній борг перевищує 680 гривень.

Також, як очікується, з'явиться норма, що в разі смерті члена домогосподарства (окрім заявника) або члена сім'ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи зможуть самостійно переглянути житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому людина померла, без звернення заявника.

Також вносяться зміни до порядку в частині уточнення норми проведення перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім'ї пільговика незалежно від подання пільговиком відповідної заяви.

"Основним очікуваним результатом реалізації акта є удосконалення надання житлових субсидій та пільг шляхом проведення без звернень громадян перерахунку пільг і перепризначення житлової субсидії в разі смерті члена сім'ї пільговика, члена домогосподарства, члена сім'ї особи зі складу домогосподарства", — ідеться в пояснювальній записці до документа.

Мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг: деталі

16 лютого 2024 року в парламенті зареєстрували законопроєкт № 11015, у якому комунальним підприємствам хочуть заборонити відключати комунальні послуги навіть за наявності заборгованостей деяким категоріям громадян. Йдеться про:

осіб з інвалідністю;

непрацюючих громадян, які отримують пенсію за віком;

малозабезпечених сімей;

багатодітних сімей.

Мораторій на нарахування, стягнення штрафів і припинення надання комунальних послуг цим категоріям громадян пропонують встановити до скасування воєнного стану в країні.

Раніше Фокус розповідав, на які фінансові пільги мають право учасники бойових дій. Також зазначимо, що станом на листопад 2023 року субсидіями користувалися понад 1 мільйон українських сімей.