Більше нових квартир і будинків: як в Україні будували житло у 2023 році

В Україні, як і раніше, низькі темпи будівництва нового житла в областях, які розташовані недалеко від зони бойових дій. Загалом же активно будували будинки і квартири 2023 року в п'яти регіонах країни.

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну деякі експерти у сфері нерухомості говорили, що ринок новобудов буде повністю зупинено, а багато забудовників припинять свою діяльність і покинуть ринок. Побоювання експертів виправдалися частково, оскільки вже, наприклад, 2023 року в Україні 7,38 мільйона квадратних метрів житла, за даними Держстату.

Як свідчать дані держструктури, найактивніше будували житлові однокімнатні будівлі — загальна площа їх склала 3,48 мільйона квадратних метрів. А будинків із двома і більше квартирами — 3,88 мільйона квадратних метрів.

При цьому набагато менше побудовано загалом житла, яке є гуртожитком, — лише 12,5 тисячі квадратів.

За загальною площею житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2023 році є п'ятірка лідерів:

Київська область — 1,38 мільйона квадратних метрів;

Київ — 1,3 мільйона метрів квадратних;

Львівська область — 769,4 тисячі метрів квадратних;

Вінницька область — 658,5 тисячі метрів квадратних;

Івано-Франківська область — 526 тисячі метрів квадратних.

В інших регіонах України загальна кількість зданого житла, за підрахунками Держстату, становила майже 500 тисяч метрів квадратних.

Низькі темпи будівництва житлових будинків фіксують у регіонах, які розташовані близько до лінії фронту. Найнижчі показники стартують із 50 тисяч квадратних метрів на рік. Приблизно такі показники в таких областях:

Сумська — 52,3 тисячі метрів квадратних;

Миколаївська — 33,5 тисячі метрів квадратних;

Кіровоградська — 32,4 тисячі метрів квадратних;

Запорізька — 21,5 тисячі метрів квадратних;

Донецька — 5,5 тисячі метрів квадратних;

Херсонська — 2,2 тисячі метрів квадратних.

Загалом, за даними державної статистики, протягом минулого року в Україні було збудовано 89,2 тисячі житлових будинків.

Як змінилися ціни на нове житло

Найбільший приріст вартості квадратного метра на первинці за 2023 рік стався в Харківській області — на 35% до 28,3 тисячі гривень. У Києві ціна квадратного метра навпаки — знизилася на 2% і склала 47,3 тисячі гривень.

В Одесі ціни теж знижувалися — на 6% до 33 тисячі гривень, у Дніпрі квадратний метр подешевшав на 2% — до 39,2 тисячі гривень. А у Львові квадратний метр на первинці в середньому коштував 35,8 тисячі гривень (-2% за рік), тоді як в Ужгороді — 40,1 тисячі гривень (+1%).

Раніше Фокус розповідав, як повномасштабна війна змінила вимоги українців, які планують купувати нове житло.