У березні Україна має отримати перший транш на суму 4,5 млрд євро від ЄС. Така фінансова підтримка, а також накопичені Нацбанком золотовалютні резерви закривають базові потреби країни у фінансуванні видатків. Проте для протистояння російській агресії вкрай потрібна військова допомога США, кажуть експерти.

Європарламент проголосував за надання Україні 50 млрд євро допомоги. Ухвалена і резолюція на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що передбачає створення Українського фонду для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн програму для України в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Перший транш надійде до українського бюджету вже навесні цього року, ймовірно, вже у березні. Про це написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х.

"Політична угода, досягнута вчора ввечері, є великим кроком вперед. Європа вірна своєму слову. ЄС продовжуватиме забезпечувати вкрай необхідне фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні", — повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Програма Ukraine Facility: що передбачено для України

У межах програми від ЄС Україна має отримати 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Ці кошти передбачають як надання прямої допомоги, так і кредити, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала знищені росіянами об'єкти інфраструктури. Тож 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності. Раніше Фокус писав, що значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.

У межах програми від ЄС Україна має отримати 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років Фото: РБК

Також передбачено спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Бюджет програми Ukraine Facility передбачає і окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

У межах програми від ЄС Україна має отримати 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років

У Мінекономіки сподівались, що цього року Україна отримає 18 млрд євро, проте, як сьогодні заявив народний депутат Ярослав Железняк, замість 18 млрд євро Україна може отримати лише 16 млрд євро. Тож, з урахуванням допомоги Японії, а також МВФ, за його підрахунками, уряду потрібно буде віднайти ще, як мінімум, 12-13 млрд доларів, щоб закрити усі потреби, що складають 37,3 млрд доларів на 2024 рік.

"Судячи по заявах, то замість 18 млрд євро цього року по Ukraine Facility ми отримаємо лише 16 млрд євро. Не дуже то і зрада, ці 2 млрд євро (2,17 млрд дол.) залишаються теж для нас, але на наступні роки 2025-2027. Просто нам цей рік ще важче буде закрити. І виходить, що від ЄС ми максимум можемо отримати 17,36 млрд у доларах США. Плюс 5,4 млрд дол. від МВФ та Японія ще 1,8 млрд доларів. Враховуючи, що наша потреба 37,3 млрд дол., то ще потрібно знайти 12-13 млрд доларів", — написав Железняк.

В США поки не голосують за пакет екстрених витрат на суму 95 млрд доларів

Пакет на 60 млрд доларів допомоги від США: що містить і коли його затвердять

Тим часом в США завис запропонований пакет екстрених витрат на суму 95 млрд доларів, що передбачає 60 млрд доларів переважно військової допомоги для України. Сенат, який контролюють демократи, вже ухвалив його, проте в Палаті представників спікер-республіканець Майк Джонсон перебуває під тиском протрампівських ультраправих у своїй партії, які не хочуть виносити пакет на голосування.

Україна ніколи не буде перемогою Росії, – так вважає президент США Джо Байден Фото: Getty Images

Що передбачає американська допомога

Екстрені витрати на 60,2 млрд доларів, які очікує Україна, містять:

20 млрд доларів — на поповнення арсеналу ЗС США зброєю та обладнанням, що Україні нададуть зі складів Міноборони США;

14 млрд доларів піде на придбання Україною зброї та обладнання в США;

15 млрд становить підтримка США, зокрема навчання військовослужбовців, обмін даними розвідки тощо;

8 млрд доларів — пряма фінансова допомога України;

3,2 млрд доларів — на економічний розвиток та зміцнення повітряної та морської оборони.

Поки Палата представників Конгресу США не ухвалює новий пакет допомоги Україні, диктатор Володимир Путін "виграє з кожним днем", заявляють в Білому домі

Як 27 лютого в інтерв'ю CNN сказав радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, поки Палата представників Конгресу США не ухвалює новий пакет допомоги Україні, російський диктатор Володимир Путін "виграє з кожним днем".

"Реальність така, що Путін виграє з кожним днем, коли Україна не отримує необхідних їй ресурсів, а Україна страждає… Історія спостерігає за тим, чи винесе спікер Джонсон законопроєкт (Сенату про зовнішню допомогу — ред.) на голосування. Якщо він це зробить — він (проєкт — ред.) пройде, й Україна отримає те, що їй потрібно для досягнення успіху. Якщо ні, то ми не зможемо дати Україні інструменти, необхідні для того, щоб вона могла протистояти Росії, і Путін буде головним бенефіціаром цього", — заявив він.

За словами директора департаменту аналізу та досліджень Eavex Сapital Дмитра Чуріна, з очікуваного пакету допомоги від США на 61 млрд доларів, безпосередньо на підтримку бюджету України піде до 15 млрд доларів. "Тобто основна сума з цих 61 млрд доларів повинна бути спрямована на витрати оборонного сектору США, який, зі свого боку, виділить необхідні об’єми військової допомоги Україні переважно у вигляді техніки та боєприпасів", — зауважив експерт у розмові з Фокусом.

Як розповів Фокусу економiст, виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук, для України загалом європейська фінансова підтримка допоможе закрити "базові потреби", проте зараз є критичним масштабне військове постачання, що можуть здійснити саме Сполучені Штати.

Республіканець Майк Джонсон не хоче виносити пакет на голосування Фото: Getty Images

"Для нас загалом не стільки критична фінансова підтримка (наші валютні резерви, кошти від ЄС та інших партнерів більш-менш закривають наші базові потреби). Для нас зараз критичні масштабні військові поставки, а вони є в необхідній кількості тільки у США. Навіть за наявності коштів у ЄС ці кошти не можуть швидко перетворитися на снаряди, ракети ППО чи іншу зброю. У цьому і є основна проблема. ЄС, можливо, розверне свої потужності з виробництва зброї до кінця року. Але до того часу нам ще потрібно протриматись. МВФ чи хтось інший це питання не вирішать", — пояснив Боярчук.

А поки час надходження до України фінансової допомоги від США ще невідомий, експерти називають різні джерела, звідки уряд може брати кошти, що потрібні, зокрема, на пенсії та соціальні виплати. Йдеться не лише про ОВГЗ, які випускає Міністерство фінансів, але й про податки і дивіденди державних підприємств і банків.

"Зараз в період затримки траншів фінансової допомоги від США уряд намагається збільшити доходи бюджету за рахунок авансових платежів податку на прибуток від державних підприємсв. Зокрема, Приватбанк прозвітував що спрямовує до бюджету 26,8 млрд гривень податку на прибуток за підсумками 2023 року. Також Приватбанк має сплатити державі приблизно 30 млрд гривень у вигляді дивідендів. Згідно із рішенням уряду, банк має спрямувати на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. За підсумками роботи банку в 2023 році його чистий прибуток становить 37,8 млрд гривень", — зазначив Дмитро Чурін.