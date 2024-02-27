50 млрд євро для України: коли ЄС остаточно затвердить програму виплат

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, українському уряду ще потрібно фіналізувати план Ukraine Facility, а потім передати колегам у Єврокомісію.

Європейський парламент 27 лютого 2024 року проголосував за регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає економічну підтримку України на наступні чотири роки. Тобто за цей період українському уряду виділять 50 мільярдів євро для посилення макрофінансової стабільності. Водночас, як заявила в ефірі телемарафону міністерка економіки Юлія Свириденко, програма Ukraine Facility буде остаточно затверджена у квітні.

За її словами, у регламенті є остаточні вимоги до програми. Але Ukraine Facility офіційно запрацює тільки після того, як програму затвердить Рада ЄС.

"Ми як уряд України маємо фіналізувати цей план Ukraine Facility й затвердити його, а потім передати нашим колегам у Єврокомісію. Ми сподіваємося, що це вже трапиться в березні, і остаточне затвердження плану з боку ЄС очікується у квітні, і після цього програма запрацює для нас повноцінно", — пояснила Свириденко.

Вона також додала, що затвердження програми дасть змогу посилити макроекономічну стабільність нашої країни та наблизить її до Європейського Союзу.

Програма Ukraine Facility: коли Україна отримає перший транш від Євросоюзу

Перший транш у розмірі понад чотири мільярди євро, як очікується, надійде до українського бюджету в березні 2024 року.

"За прогнозами на перший рік, ми розраховуємо отримати 18 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки. Очевидно, що бюджетний дефіцит не може бути покритий виключно грошима Європейського Союзу", — говорила 5 лютого Юлія Свириденко.

Програма Ukraine Facility для України — деталі

Як повідомлялося раніше, лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті в Брюсселі схвалили виділення Україні 50 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility на 2024—2027 роки.

5 лютого Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди про створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України — Ukraine Facility. Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26—29 лютого 2024 року.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше стверджував, що значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.

Нагадаємо також, що міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповідала, що фінансова допомога, яку надасть Євросоюз, допоможе спланувати і своєчасно виплачувати соціальну допомогу українцям.