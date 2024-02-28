Тарифи на комуналку з 1 березня: чи подорожчають для українців газ, вода та опалення

У березні деяким споживачам доведеться оплачувати нову послугу. Фокус детально пояснює, чи чекати українцям зміни в тарифах на опалення, газ і гарячу воду наступного місяця.

На період воєнного стану в Україні діє мораторій на деякі комунальні тарифи. Однак заборона на перегляд тарифів не поширюється одразу на кілька комунальних послуг. Тому Фокус розповідає, що буде з цінами на воду, газ та опалення з 1 березня 2024 року.

Тарифи на опалення та гарячу воду з 1 березня

У платіжках за гарячу воду з 1 березня 2024 року жодних змін не буде. Кабмін України закріпив вартість природного газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року, тобто тарифи для споживачів залишаться на колишньому рівні. Так, виробники тепла для населення продовжуватимуть платити 7 420 гривень за тисячу кубометрів газу (з ПДВ), а виробники тепла для бюджетних установ — 16 390 гривень.

Що буде з тарифами на холодну воду з 1 березня

В Україні є два види тарифів: на водопостачання та водовідведення, які встановлюються окремо. Остаточна ціна залежить від рішень місцевої влади. Так, наприклад, у Запоріжжі діють найвищі тарифи — 25 гривень за кубометр для водопостачання і 40,51 гривня за кубометр для водовідведення. Водночас жителі Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької областей та деяких інших регіонів витрачають трохи менше 30 гривень за кубічний метр води.

Водночас розмови про те, що тарифи на воду для побутових споживачів виникають уже давно. Ще наприкінці 2023 року президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький в інтерв'ю "Укрінформу" пояснив, що ціна на воду для населення була встановлена 2021 року на 2022 рік. Але у 2023-му збільшилися окремі складові тарифу:

вартість електроенергії;

вартість матеріалів, обладнання для ремонту

вартість реагентів.

Загалом ціни підвищилися в 1,5-3 рази. Крім того, 2021 року тариф встановили без урахування заробітної плати.

За словами Новицького, тарифи на воду планували переглянути влітку 2023 року, а середнє зростання тарифу мало становити майже 30%. У грошовому еквіваленті це становило б на 60 грн більше, ніж зараз, на сім'ю з трьох осіб. Однак плановане підвищення тарифів було розкритиковано президентом України Володимиром Зеленським, тож рішення Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо можливого підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення було відкликано.

Однак 5 лютого 2024 року на сайті НКРЕКП з'явилися нові дані про зміни в тарифах на воду. Наприклад, киянам ціни на воду з 1 квітня можуть підвищити більш ніж на 34%, а з липня вартість збільшиться ще на 15%. Але остаточного рішення поки що немає.

Тарифи на газ в Україні: що зміниться

З 1 березня ціна газу для побутових споживачів, які є клієнтами компанії "Нафтогаз", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Решта постачальників, як правило, встановлюють ціни на газ у межах від 7,7 гривні за кубометр до 9,9 гривні.

Так, наприклад, у лютому найдорожчі тарифи на газ встановили дві компанії: ТОВ "Асканія Енерджі" і ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз". Клієнти компаній платили за газ в останній місяць зими 9,95 гривні за кубометр і 9,99 гривні за кубометр відповідно.

Тарифи на газ від постачальників у лютому 2024 року Фото: ГазПравда

Також у березні деяким споживачам доведеться платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. У Київській області, наприклад, середній платіж із квартири за цю послугу становитиме 320 гривень. Однак у кожному будинку ця плата індивідуальна і залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як українським споживачам правильно передавати показання лічильників. Тим часом в уряді збираються переглянути принцип призначення субсидій. Очікується, що зміни відбудуться вже 2024 року.