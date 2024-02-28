Росія б'є рекорди з експорту нафти: хто торгує з агресором

Загальний експорт російської нафти зріс майже до найвищого рівня за чотири місяці.

Росія продовжує нарощувати експорт своєї нафти морем. Так, у лютому 2024 року країні-агресору вдалося досягти максимальних з листопада 2023 року показників. Про це 28 лютого повідомляє агентство Bloomberg.

Як зазначається, тимчасове припинення поставок російської сирої нафти Sokol з острова Сахалін на Тихоокеанському узбережжі компенсовано стрімким зростанням поставок нафти ESPO з порту Козьміно в Приморському краї. Обсяг експорту підвищився майже до найвищого рівня за чотири місяці.

Так, щотижневі поставки зросли приблизно на 365 тисяч барелів щодня, досягнувши рівня 3,5 мільйона. Це майже на 215 тисяч барелів на день вище цільового показника станом на 5 листопада 2023 року.

Так росіянам вдалося компенсувати труднощі з поставками нафти Sokol. Проблеми виникли через американські санкції, яких побоювалися нафтопереробники в Індії. Але близько 14 вантажів загальним обсягом 10 мільйонів барелів із нафтою цього сорту все ще перебувають на суднах.

"З грудня Москва щосили намагається доставити нафту Sokol в Індію, оскільки це основний ринок збуту для російських нафтопродуктів. Водночас нафтопереробні заводи Індії побоюються санкцій США і скаржаться, що поставки занадто дорогі", — ідеться в публікації.

Також журналісти зазначають, що раніше в Індію доставили три вантажі нафти сорту Sokol, а ще кілька вантажів було перенаправлено в Китай.

"Усі сім спеціалізованих суден, які вивозять нафту з експортного терміналу, були завантажені минулого тижня, і жоден із них не зміг прийняти нові партії", — ідеться у статті.

За даними агентства, Індія знову імпортує російську нафту після двомісячної перерви. Повідомляється, що закупівлею займалася компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS).

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що Росія не може використовувати частину флоту для перевезення нафти через санкції. Тим часом, за даними Bloomberg, протягом 11 місяців 2023 року, в Росії пробурили нафтовидобувних свер дловин на загальну глибину в 28,1 тисячі кілометрів.