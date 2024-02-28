Держборг України скоротився: як вдалося "списати" понад 30 мільярдів гривень

За словами глави парламентського комітету з податків і фінансів Данила Гетманцева, державний борг України з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ збільшився вдвічі.

Державний і гарантований державою борг України за підсумками січня скоротився на 31,4 мільярда гривень у гривневому еквіваленті та 0,42 мільярда доларів у валюті. Відповідну інформацію опублікувало Міністерство фінансів.

У відомстві пояснили, що держборг скоротився на тлі відсутності значних зовнішніх офіційних запозичень на початку 2024 року. Ще одна причина скорочення державного боргу, за словами голови парламентського комітету з податків і фінансів Данила Гетманцева, — курс євро до долара та гривні дещо послабився, тож відбулася переоцінка та зменшення доларового та гривневого еквіваленту заборгованості в євро, насамперед за пільговими кредитами від Європейського союзу.

Політик також розповів про структуру держборгу станом на кінець січня:

69,6% — зовнішній борг, 30,4% — внутрішній;

72,5% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% — борг у гривні;

67% — борг із фіксованою ставкою, 33% — борг зі змінною ставкою.

Водночас Гетманцев зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трильйона гривень), у валютному еквіваленті — на 55% (на 51,6 мільярда доларів). Стрімкі темпи зростання держборгу зумовлені тим, що Україна залучала зовнішні офіційні пільгові кредити від Євросоюзу, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Державний борг зростає через війну: які загрози для України

Як очікується, співвідношення державного боргу до ВВП перевищить 95% наприкінці поточного року. Але рівень держборгу поки не загрожує порушити макроекономічну стабільність України, розповідав Фокусу у вересні 2023 року голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Вавриш.

"По-перше, Міністерство фінансів має можливість забезпечити повне рефінансування внутрішнього боргу. По-друге, заплановані платежі за зовнішнім боргом найближчим часом є мінімальними завдяки проведеним минулого року реструктуризаціям. Тому високий державний борг навряд чи створить проблеми з ліквідністю для уряду в наступні кілька років", — пояснив він.

Нагадаємо, як писав Фокус, Європарламент проголосував за надання Україні 50 мільярдів євро допомоги. За допомогою цих коштів Україна зможе платити зарплати бюджетникам і відновлювати знищені росіянами об'єкти інфраструктури.

Також нагадаємо, що 21 лютого агентство Bloomberg повідомило, що група експертів з міжнародного права схвалила арешт "заморожених" російських активів.