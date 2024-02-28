Програма кешбеку для українців: в ОП розповіли, як усе працюватиме

За словами радниці глави Офісу Президента Дар'ї Зарівної, концепція програми українського кешбеку складатиметься з кількох етапів.

В Україні, як очікується, до кінця 2024 року запрацює національний кешбек у рамках проєкту "Купуй українське". Наразі проєкт кешбеку перебуває на стадії розроблення, тим часом став відомий попередній план того, як саме українцям нараховуватимуть кошти за купівлю вітчизняних товарів. Про це 28 лютого пише видання Forbes.

Як пояснила радниця глави Офісу Президента Дар'я Зарівна, попередньо механізм буде схожий на той, що був із карткою "єПідтримка". Тобто, з'явиться віртуальна картка в банку, а витрачати гроші громадяни зможуть тільки на товари, що були вироблені в Україні.

Головним питанням, яке потрібно вирішити для того, щоб запустити програму, є фінансування. Оскільки в бюджеті вже зараз є дефіцит, адже уряд витрачає гроші на армію і соціальні виплати, Україна може спробувати залучити для реалізації програми міжнародну допомогу. Небажаним варіантом може стати закриття додаткових потреб держбюджету за рахунок друку грошей, але це означатиме збільшення грошової маси, що прискорить інфляцію.

Водночас старший економіст Центру економічної стратегії Юрія Гайдая зазначив, що в теорії кешбек справді може збільшити податкові надходження до бюджету, стимулювати імпортозаміщення і, відповідно, поліпшити ситуацію з платіжним балансом. Тоді знизиться тиск на гривню та золотовалютні резерви.

Також програма "Купуй українське", як очікують в уряді, стимулюватиме населення купувати саме вітчизняні товари. Загалом концепція програми складається з кількох рівнів:

перший — попит з боку держави через локалізацію;

другий — закупівля українських товарів міжнародними донорами;

третій — стимулювання комерційного попиту.

Програма "Купуй українське" — деталі

Як писав Фокус, 27 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні запрацює програму національного кешбеку "Купуй українське". Так, Кабмін і Офіс Президента хоче, щоб українцям повертали частину витрачених на купівлю вітчизняних товарів коштів.

Водночас голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк сказала, що наразі програма кешбеку перебуває на стадії розроблення — готуються фінансові та технічні параметри. За її словами, уряд планує запустити програму "Купуй українське" до кінця 2024 року, оскільки це дасть змогу залишити українські гроші в країні.

Раніше експерти пояснили, як програма кешбеку може позитивно вплинути на українську економіку. Так, очікується, що за правильного підходу держбюджет може додатково отримати близько 60 мільярдів доларів.