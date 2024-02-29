Хто легко знайде роботу через п'ять років: українцям назвали професії

За словами заступника міністра освіти Михайла Вініїцького, у відомстві вже знають, які фахівці знадобляться державі через п'ять років.

Після повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців залишилися без роботи, деяким громадянам навіть довелося змінити професії, пройшовши перекваліфікацію. Ситуація на ринку праці змінюватиметься й надалі, але за п'ять років в Україні буде серйозний попит на лікарів, інженерів, психологів і реабілітологів. Про це сказав в ефірі національного телемарафону 27 лютого заступник міністра освіти Михайло Вінницький.

За його словами, у пріоритеті будуть саме вчителі та лікарі, однак очікується, що підвищиться попит і на інші професії.

"Інженери-будівельники, інженери-архітектори — потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це професії, за якими ми однозначно розуміємо, є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п'ять", — сказав він.

Водночас Вінницький зазначив, що поки складно сказати, як буде з роботою у людей з іншими спеціальностями.

"Фактично ми говоримо, що деякі професії — це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до будь-якої професії", — розповіла представниця Міносвіти.

Він також підкреслив, що в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.

Індексація зарплат у 2024 році

Уряд зобов'язав українських роботодавців проіндексувати заробітні плати своїх співробітників у 2024 році. За інформацією Державної служби України з питань праці (Держпраці), розрахунок індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводять наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

"Таким чином, у нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється", — підкреслили в держструктурі.

Раніше представниця Державного центру зайнятості Олена Мельник розповіла, кому з українців зараз складно знайти роботу і пояснила чому. Також Фокус розповідав, якими 300 років тому були найпопулярніші професії.