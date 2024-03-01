Історична подія: у "Нафтогазі" розповіли, яким був опалювальний сезон для України

За словами голови правління компанії "Нафтогаз" Олексія Чернишова, осінньо-зимовий період 2023/2024 є особливим для України.

Опалювальний сезон 2023/2024 Україна вперше в історії проходить із газом власного видобутку. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Перший день весни. Це означає, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто не повірив би", — сказано в його повідомленні.

За його словами, коли два роки тому почалася повномасштабна війна з Росією, у це теж було складно повірити.

"Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України і далі", — написав Олексій Чернишов.

Більше власного газу: як Україні вдалося збільшити видобуток "блакитного палива"

"Нафтогаз" 2023 року запустив рекордну кількість нових свердловин, тож рівень газовидобутку постійно збільшувався. Так, за інформацією компанії, торік фахівці компанії "Укргазвидобування", яка є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз України", ввели в експлуатацію 86 нових свер дловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів на добу .

Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року. Дебіт цієї свердловини перебуває на рівні 580 тисяч кубометрів газу на добу.

"Збільшити видобуток із нових свердловин вдалося завдяки застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, модернізації інфраструктури", — кажуть у пресслужбі.

Нагадаємо, 26 лютого голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, скільки газу було видобуто в Україні 2023 року. Він зазначив, що незважаючи на бойові дії, газовидобуток не припинився. Ще Фокус писав, скільки запасів газу залишилося в українських газосховищах і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону.