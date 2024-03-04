Мінфін готує заходи для збільшення держбюджету: що вони передбачають (фото)

Як уточнює Міністерство фінансів, пропозиції надходжень до держбюджету включають мінімальні підвищення ставок — переважно на рівень від 0,1% до 1,5%.

Міністерство фінансів України подасть до кінця першого кварталу цьогоріч на розгляд законопроєкти, в яких передбачаються заходи щодо наповнення державного бюджету на 2024 рік на 44,2 мільйона гривень. Про це відомство повідомило інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на його запит.

Як зазначило міністерство, мобілізація додаткових доходів передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

"Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)", — уточнює відомство.

Як пише агенція, зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб — платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Додатковий військовий збір також стосуватиметься:

покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні;

продавців нерухомості;

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння;

операторів стільникового зв'язку, що надають послуги мобільного зв'язку.

Мінфін додав, що згадані пропозиції також передбачають:

приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС;

запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин;

розширення переліку підакцизних товарів коштом оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі.

Щодо державного бюджету на 2024 рік

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трильйона гривень, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трильйона гривень (без урахування можливої грантової допомоги), видатки — 3,36 трильйона гривень за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

За оперативними даними, як зазначає "Інтерфакс-Україна", доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трильйона гривень, з яких грантова допомога дорівнювала 0,43 трильйона гривень. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трильйона гривень, а дефіцит становив 1,33 трильйона гривень за середньорічного курсу приблизно 36,6 грн/$1.

Виконання державного бюджету України на 2023 рік Фото: Мінфін

Мінфін нагадав, що в грудні 2023 року представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду сформували робочу групу для напрацювання пропозицій щодо короткострокових заходів із підвищення доходів у 2024 році. Планується, що ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, за словами народного депутата Данила Гетманцева, у складі Євросоюзу не захочуть бачити країну, в якій діє схема ухилення від оподаткування.

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