Військова техніка та зброя перетинають кордон Польщі попри протести фермерів, — Шмигаль

За словами українського прем'єр-міністра, жодних перешкод для військового вантажу на кордоні немає, а всі випадки нібито не відповідають дійсності. Водночас заяви волонтерів свідчать про протилежне.

Польські фермери продовжують протести на кордоні вже тривалий час, проте залишається надія на те, що конфлікт між сторонами вдасться залагодити. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

За його словами, з вересня минулого року Україна не експортує до Польщі ні пшеницю, ні кукурудзу, ні насіння соняшнику, ні будь-яку іншу культуру. Відповідно, рішення польських фермерів про блокаду кордону є безглуздим.

"Під час поїздки урядової команди на кордон ми запропонували Польщі план із 5 чітких кроків, щоб вирішити питання блокади. Наразі цей план уже опрацьовується польською стороною. Розраховуємо знайти з Польщею компроміс у вирішенні прикордонної кризи", — заявив Денис Шмигаль.

Окремо прем'єр-міністр порушив питання того, що на кордоні могли заблокувати постачання зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги. У реальності це нібито не відповідає дійсності. Усі вантажі, каже очільник уряду, їдуть в Україну без перешкод.

"Ці випадки, які гучно в Telegram-каналах роздуваються, це не військова техніка, це комерційні автомобілі. Важливо, що жодного вантажу, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не було затримано", — заявив Денис Шмигаль.

Інциденти на польському кордоні: деталі

Водночас український волонтер Назар Смик, який мешкає у Великій Британії, ділився на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) іншими відомостями. Він стверджував, що польські мітингувальники заблокували пересування вантажівок, які були призначені для ЗСУ. У них була гуманітарна допомога, військова техніка та необхідне обладнання.

"Мої фури вже 3 дні стоять з військовою технікою під кордоном, бо їх не пускають ***** польські селюхи. На цих фото — вантажівки, які мали б іти до артилеристів для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції", — йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр України прокоментував протести на кордоні з Польщею Фото: Скриншот

Виявилося, що випадок уже не перший.

Прем'єр-міністр України прокоментував протести на кордоні з Польщею Фото: Скриншот Прем'єр-міністр України прокоментував протести на кордоні з Польщею Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 березня ситуація повторилася і волонтер написав, що українські вантажівки для військових перестали пропускати польські фермери і 2 фури застрягли на кордоні. Також у Нідерландах уже 2 тижні стоять вантажівки та причепи для потреб Сил оборони, які через мітинги не можуть забрати. Волонтерка у відчаї, адже посольство безсиле, а поліція не діє.