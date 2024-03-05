"Це занадто великі кошти": через блокаду кордону Україна вже втратила 8 млрд грн

За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, один день простою товарів на кордоні означає, що перевізник втратив понад 200 євро.

Через блокаду польсько-українського кордону Україна недоотримала близько 8 мільярдів гривень митних платежів. Бізнес теж зазнає втрат, його збитки наразі оцінюють у понад 1,5 мільярда євро. Про це сказав голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Media Center Ukraine 4 березня.

За його словами, сума збитків продовжує збільшуватися. Як зазначив Марчук, один день простою товарів на кордоні означає, що перевізник втратив понад 200 євро.

"Це занадто великі кошти. І ми говоримо тільки за простій, ми не говоримо про втрачені контракти, упущені можливості вчасно реалізувати свою продукцію, можливе застосування до бізнесу пені за несвоєчасну поставку продукції — все це сьогодні лягає на плечі українських товаровиробників, переробників, логістичних компаній", — сказав він.

Водночас, як заявив в ефірі телемарафону 5 березня член комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, українські підприємці вже підшукують інших постачальників на тлі проблем на українсько-польському кордоні.

"Навіть перенаправлення вантажівок із польським товаром через угорський кордон або словацький — дуже дорога логістика. Щоб отримати автомобіль з вагою 22 тонни, потрібно витратити 5-7 тисяч євро. Це космічна цифра і товар стає нерентабельним, неконкурентоспроможним", — пояснив він.

Ситуація на кордоні з Польщею 5 березня

Станом на ранок польські фермери блокують шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Як розповів "Укрінформу" речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, наразі в чергах на території Польщі перебуває 2 350 вантажівок, найбільше — у пунктах пропуску "Краковець" і "Ягодин".

При цьому протестувальники пропускають легкові автомобілі та автобуси.

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща може повністю закрити кордон з Україною. За словами політика, переговори між Києвом і Варшавою тривають.

Також нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня назвав протести польських фермерів безглуздими. Він зазначив, що з вересня 2023 року Україна не експортує до Польщі ні пшеницю, ні кукурудзу, ні насіння соняшнику, ні будь-яку іншу культуру.