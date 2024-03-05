Українцям стане ще простіше отримати субсидію в "Дії": що змінилося

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, тепер українцям, які оформлятимуть субсидію на порталі "Дія", потрібно буде заповнити 7 полів, а не 21.

Українці 2024 року набагато швидше оформлятимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки процедура оформлення на порталі "Дія" максимально спроститься. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій України Михайла Федорова.

За його словами, оформити субсидію на порталі можна буде протягом десяти хвилин.

"Мінімум кліків і витраченого часу" — розповів він.

Федоров зазначив, що фахівцям вдалося втричі прискорити процес подання заяви на субсидію на порталі. Якщо раніше громадянам доводилося витрачати на це тридцять хвилин, то тепер ця процедура забирає лише десять хвилин часу, оскільки українцям потрібно заповнити сім полів замість 21. Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, тож людям більше не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довгі анкети.

"Ця послуга доступна для українців, які жодного разу не оформляли субсидію", — підкреслив Михайло Федоров.

Як отримати субсидію без договору оренди й прописки

Як пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ), житлову субсидію можуть призначити одному з членів домогосподарства, який не зареєстрований (не задекларований) у житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому, оскільки підписав договір найму.

Але без договору про оренду житла субсидію призначають тільки в тому разі, якщо люди, які проживають у житловому приміщенні, що не є їхньою власністю, є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Нововведення у сфері ЖКП

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону з пропозицією запровадити мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг для деяких побутових споживачів. Ідеться про законопроєкт №11015 від 16 лютого 2024 року. Пропонується, щоб держава підтримувала вразливих українців, які не можуть у повному обсязі платити за комунальні послуги. Відключення комунальних послуг, у такому разі, не загрожує:

особам із інвалідністю;

громадянам, які отримують пенсію за віком і не працюють;

малозабезпеченим сім'ям;

багатодітним сім'ям.

Мораторій на нарахування, стягнення штрафів і припинення надання комунальних послуг цим категоріям громадян хочуть продовжити до скасування воєнного стану в Україні.

Раніше Фокус писав, які нові правила для призначення житлових субсидій хочуть ввести в Україні. Також нагадаємо, що з 2023 року в Україні діє посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій.