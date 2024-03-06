Німеччина змінює правила для біженців із автомобілями: за що штрафуватимуть українців

За інформацією журналістів, у Німеччині спливає термін перехідних положень, на підставі яких українським біженцям понад рік дозволялося не змінювати українські номери на німецькі.

Для українців із автомобілями в Німеччині з 1 квітня 2024 року вводяться нові правила. Людям, які понад рік перебувають у цій країні в статусі здобувачів захисту від війни, потрібно буде до кінця березня отримати німецькі номери. Про це пише видання DW.

Водіям приготуватися: що зміниться для українських біженців у Німеччині

Водіїв із автомобілями на українських номерах, якщо вони не отримають німецьку реєстрацію, почнуть штрафувати, оскільки з 31 березня спливає термін перехідних положень, на підставі яких українські біженці в Німеччині понад рік їздили на українських номерах.

"Це означає, що всі українські транспортні засоби, які понад рік перебувають у Німеччині, мають бути поставлені на облік", — ідеться в публікації.

Зазначається, що їзда на авто без німецької реєстрації понад рік — адміністративне правопорушення, за яке в Німеччині штрафують на 70 євро та присуджують один штрафний бал. Якщо набрати вісім таких балів, тоді у водія в Німеччині заберуть водійське посвідчення.

Але, як пишуть журналісти, сам процес перереєстрації автомобіля в Німеччині для українців залишається складним через кілька невирішених питань. Наприклад, деякі громадяни України приїхали до Німеччини на чужій машині, а під час реєстрації заявнику потрібно довести своє право розпоряджатися автомобілем. Для цього водії надають, наприклад, техпаспорт або інші документи.

Але багато водіїв не зможуть довести своє право розпоряджатися автомобілем. Зараз Федеральне міністерство транспорту готує роз'яснення, як діяти в таких випадках.

Ще одним проблемним питанням, щодо якого земельні транспортні відомства очікують на роз'яснення федерального уряду, є доля українських автомобілів, які не зможуть пройти німецький техогляд, що є передумовою реєстрації автомобіля.

До того ж для реєстрації авто потрібно отримати німецьку "автоцивілку", а саме отримання підтверджується спеціальним кодом. Страховку потрібно купувати, а її ціна залежить:

від марки автомобіля;

від віку автомобіля;

від водійського стажу без аварій.

Водночас незрозуміло, чи враховуватимуть у Німеччині водійський стаж, отриманий в Україні. Це питання в індивідуальному порядку вирішують представники страхової компанії.

На період дії перехідних положень, до 31 березня, українці в Німеччині їздили на підставі "зеленої карти", але вона діє тільки рік.

За даними Євростату, тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу станом на початок 2024-го мали понад 4,31 млн громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Найбільша кількість українців перебуває в Німеччині (1 251 245 осіб, 29% від загальної кількості в ЄС), Польщі (954 795 осіб, 22,1%) і Чехії (373 035 осіб, 8,7%).

Нагадаємо, що в Польщі планують скасувати пільги для українців. Розробляється закон, згідно з яким, наприклад, українців позбавлятимуть права на легальне перебування за виїзд із країни на один день.