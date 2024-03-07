У НБУ готуються до запуску Е-гривні: чи відмовляться в Україні від паперових грошей

Як пояснили в Національному банку, перед запуском цифрових грошей фахівці вивчать, як впровадження цифрових грошей вплине на фінансову систему України.

Національний банк України (НБУ) 2024 року проведе відкрите тестування цифрової валюти — Е-гривні, до якого зможе долучитися кожен охочий. Тестування планують запустити в другій половині року. Як розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін, усі платіжні операції з Е-гривною під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде центробанк.

Тестування Е-гривні: що відомо

"Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання Е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе ухвалити рішення щодо доцільності широкомасштабного її випуску в Україні", — розповів Поддєрьогін.

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При цьому в Нацбанку підкреслюють, що зараз не йдеться про те, що цифрові гроші в Україні почнуть масштабно випускати. У НБУ обіцяють уважно вивчити результат тестування, а до питання запуску Е-гривні фахівці підійдуть виважено, з урахуванням того, як введення цифрових грошей вплине на фінансову систему України.

Водночас директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку наголосив, що Е-гривня точно не замінить готівкову чи безготівкову форму грошей, а просто їх доповнюватиме.

Тому навіть якщо Е-гривню введуть, у населення буде можливість обирати, яку форму гривні (готівкову або безготівкову, зокрема Е-гривню) використовувати для розрахунків.

Е-гривня — що це таке?

Проєкт концепції Е-гривні представив Національний банк 2022 року. Е-гривня — це цифрові гроші НБУ, електронна форма грошової одиниці України. На думку держрегулятора, ефективність такої валюти може бути на рівні звичайних грошей, тому Е-гривня доповнюватиме існування готівкової та безготівкової форми гривні. А використовувати цифрову гривню зможуть:

юридичні особи;

державні органи;

банки та небанківські фінансові установи;

звичайні українці.

За словами експерта економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, запуск Е-гривні може виявитися позитивним проєктом, адже безготівкові платежі прискоряться, а українці заощаджуватимуть більше грошей.