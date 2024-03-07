Газ в Україні подешевшав удвічі: які розцінки на паливо

Середня вартість "блакитного палива" в Україні знижується вже четвертий місяць поспіль.

Фактична вартість реалізації газу в Україні в лютому 2024 року становила 12 180,30 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ, що на 4,4% менше, ніж у січні. Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством економіки України.

Як свідчать дані відомства, газ дешевшає четвертий місяць поспіль, а загалом ціна опустилася майже вдвічі, порівняно з 2023 роком. Так, у лютому 2023 року тисяча кубометрів газу коштувала 20 727, 73 гривні. Примітно, що торік ціна газу в Україні стабільно підвищувалася тільки з червня по жовтень:

січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий 2023 — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;

березень 2023 — 18 681 грн/тис. кубометрів;

квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис. кубометрів;

травень 2023 — 11 164 грн/тис. кубометрів;

червень 2023 — 10 743 грн/тис. кубометрів;

липень 2023 року — 10 833 грн/тис. кубометрів;

серпень 2023 року — 12 500 грн/тис. кубометрів;

вересень 2023 року — 14 850 грн/тис. кубометрів;

жовтень 2023 року — 15 196 грн/тис. кубометрів;

листопад 2023 року — 14 381 грн/тис. кубометрів;

грудень 2023 року — 13 596 грн/тис. кубометрів;

січень 2024 року — 12 758 грн/тис. кубометрів.

Зазначимо, що середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр.

Що відбувається з цінами на газ у Європі

У Національному банку України прогнозують, що ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятиме збільшення виробництва СПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація поставок дешевого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів через постачання СПГ (скрапленого природного газу).

Так, за прогнозом центробанку, протягом 2024 року газ може подорожчати, але лише на 2,9%, тобто вартість становитиме 532,3 доларів за тисячу кубометрів. Подорожчання припиниться вже 2025 року, коли ціна газу знизиться до 431,8 доларів.

Нагадаємо, 4 березня в "Нафтогазі" заявили, що в Україні запустили свердловину, з якої видобувають по 400 тисяч кубометрів газу на добу. Як пояснили в компанії, завдяки цьому Україна стає більш стійкою та сильною