Telegram під ковпаком: у Верховній Раді зацікавилися, як канали сплачують податки

За словами очільника парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина перевірка, напевно, виявить, що прибутковий бізнес не сплачує податки в український бюджет.

Верховна Рада України (ВРУ) хоче отримати інформацію щодо комерційної діяльності Telegram-каналів в Україні. Для цього парламент направить запит до Державної податкової служби, заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа" очільник комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Переконаний, ми побачимо, що якщо й сплачуються податки, то це сльози та краплі. Тому зараз ключова історія – не лише домовитися з Павлом Дуровим (один із засновників Telegram — ред.) про те, щоб ми мали механізми впливу на російську пропаганду, а й про те, щоб з'ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, радше за все, дуже недооподатковуваний", — сказав він.

Він також пояснив, як мають працювати анонімні канали. Юрчишин переконаний, що їм потрібно реєструватися, як медіа.

"Закон про медіа дозволяє реєструватися електронним медіа. Анонімність — це безвідповідальність і можливість не бути прозорими. Свобода слова — це похідне від відповідальності. Анонімність — це не про свободу слова, це про свободу верзти будь-що і ніяк за це не відповідати", — підкреслив Ярослав Юрчишин.

Заборона Telegram в Україні: що про це відомо

29 лютого Ярослав Юрчишин розповідав, адміністрація месенджера не хоче спілкуватися с українською владою щодо блокування каналів, які поширюють російську пропаганду. З огляду на це, як пояснив він, "логічним" буде заблокувати Telegram в Україні.

"Усе залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Дуров іти на контакт з українською владою та блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним здається блокування цієї соцмережі", — зазначив Юрчишин.

Раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк назвала Telegram соціальною мережею, яка займає перше місце у світі за поширенням дезінформації. Також представник ГУР МОУ Андрій Юсов пояснював, чому Telegram небезпечний для України.