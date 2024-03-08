"Повинні платити всі": у Раді розповіли, яким буде військовий збір для ФОПів

За словами голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева, військовий збір у розмірі 1,5% мінімальної зарплати платитимуть фізичні особи-підприємці першої та другої групи.

В Україні приватні підприємці платитимуть військовий збір із 2024 року. Однак багато грошей до бюджету ці зміни не принесуть, тому в Міністерстві фінансів мають розробити більш глобальні підходи, сказав 8 березня в інтерв'ю агентству "Укрінформ" голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

За його словами, військовий збір у розмірі 1,5% мінімальної зарплати платитимуть фізичні особи-підприємці першої та другої групи.

"Так. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, поки що не сплачують військовий збір із мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна. Із цим дійсно складно сперечатися. Військовий збір повинні платити всі", — сказав він.

Водночас політик зазначив, що для того, аби говорити про значно більші суми, пошук суттєвіших резервів, то такі точкові рішення не сильно поповнять державний бюджет.

"Тому Міністерству фінансів доведеться запропонувати нам якісь глобальніші підходи", — підкреслив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Водночас економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нещодавно розповів Фокусу, що уряд пропонує й інші інновації, крім нового військового збору для ФОПів, щоб державний бюджет отримав додаткові 44 мільярди гривень доходів.

"Підготовлено законопроєкт, який має на меті запровадження військового збору для ФОПів, додаткові сплати за операціями з нерухомістю, ювелірними виробами тощо. Уже є законопроєкт про нерегулярні доходи. Ідеться про доходи репетиторів, таксистів тощо. Наприклад, якщо ви попрацювали вдень, а ввечері сіли та поїхали таксувати... Ви не сплачуєте податки з цих доходів, а от вважається, що ці доходи треба буде оподатковувати. Там багато новацій, але поки що це тільки розмови. Ще не обговорюють ні конкретних ставок, ні умов здійснення подібних речей. Це пропозиції на сьогодні фінансового комітету Верховної Ради", — розповів він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, яку суму зовнішньої допомоги хоче отримати Україна 2024 року. За його словами, найбільшу фінансову підтримку під час війни Україні, крім США та Євросоюзу, надають МВФ і країни G7. Також Фокус розповідав, що з початком 2024 року Державна податкова служба оштрафувала підприємців на 200 мільйонів гривень.