Оформлення субсидій в Україні спростили: у ПФУ пояснили важливі нюанси

Як зазначили у Пенсійному фонді, зараз українці можуть оформлювати субсидію у паперовій та електронній формі з мінімальною кількість документів.

В Україні громадянам, які хочуть отримувати житлові субсидії, з березня можуть подавати спрощену заяву на оформлення допомоги на порталі "Дія". Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як відбувається процедура.

Оформлення житлової субсидії: як усе відбувається у 2024 році

Зазначається, що відтепер подати заяву на субсидію за спрощеною системою можна:

в паперовій формі – через сервісний центр Фонду чи через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою;

– через сервісний центр Фонду чи через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою; в електронній формі – на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Яку інформацію потрібно вказувати у заяві

прізвище, ім’я та по батькові;

серію і номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства;

адресу;

рахунок в банку (у форматі ІВАN), куди нараховуватимуть гроші.

Хто з українців може отримати субсидію у 2024 році

За інформацією Мінсоцполітики, така можливість є у тих сімей, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за визначений для них обов’язковий платіж. Отримати субсидію також можна на підставі майнового стану домогосподарства. Станом на зараз обов’язковий відсоток платежу розраховують індивідуально для кожної сім’ї за спеціальною формулою. Сам відсоток платежу залежить виключно від доходів сім’ї, а визначається він так:

держава визначає середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини домогосподарства, а потім середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, із якого призначається субсидія (у 2024 році — 2 920 гривень);

отриману цифру ділять на 2 та множать на 15%, і визначають відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Нагадаємо, що у Мінсоці планують кардинально змінити принцип призначення громадянам житлових субсидій. Зміни стосуються, зокрема, домогосподарств, які мають заборгованість за комунальні послуги. Також нещодавно Фокус писав, хто з українців може залишитися без державної допомоги на оплату комунальних у 2024 році.