РФ питати не будуть: коли Україні віддадуть заморожені на Заході російські активи

Як очікується, у 2024 році рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено на рівні відповідного законодавства країн-партнерів.

Коли Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України, країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) резервів російського Центробанку та 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями. Відтоді тривають суперечки з приводу того, як гроші, які належать агресору, передати на відновлення міст та інфраструктури в Україні. Як повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" віцепрем'єр із відновлення — міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, кошти Україні можуть передати у 2024 році, але найреальніший варіант — у 2025.

"Є позиція США, є позиція ЄС — вони трохи відрізняються. Але точно можна сказати, що цього року рішення щодо використання заморожених російських активів будуть ухвалені на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", — сказав Кубраков.

Він вважає, що ці кошти, у кращому разі частково, Україні вдасться використати наприкінці 2024 року. Однак Кубраков каже, що, найімовірніше, процес передачі активів буде запущено вже 2025 року.

Конфіскація активів Росії для України

23 січня з'явилася інформація, що міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися оподаткувати непередбачені доходи від заморожених активів РФ. Як повідомило агентство Bloomberg, цей план обговорили з послами країн-членів блоку. Союзники України згодні з тим, що РФ відповідальна за збитки, яких зазнає Україна під час війни, тож має заплатити.

ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у формі цінних паперів і готівки.

У МЗС України раніше говорили, що конфіскація російських активів розпочнеться 2024 року. Як пояснив очільник відомства Дмитро Кулеба, рішення щодо заморожених активів супротивника може бути ухвалене частинами, а не комплексно, проте перші результати мають бути найближчим часом.

Водночас 6 лютого 2024 року повідомлялося, що країни Європи побоюються, що Москва вирішить помститися, якщо на Заході таки зважаться передати конфісковані активи РФ Україні. У Китаї теж натякнули, що конфіскація резервів РФ для України обернеться для українських союзників неприємними наслідками.