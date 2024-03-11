У двох категорій пенсіонерів збільшиться пенсія у квітні: про кого йдеться

У 2024 році перше зростання пенсійних виплат відбулося у січні через збільшення мінімальної зарплатні. Вже в березні відбулася індексація, яка дала змогу підвищити виплати на 8%.

У квітні очікується зростання мінімальної заробітної плати, в результаті чого збільшиться розмір пенсій деяких українців. Про це повідомило видання NV.

Автоматичний перерахунок пенсій відбудеться для громадян, яким понад 65 років та які мають повний стаж роботи, та для працюючих пенсіонерів.

Збільшення виплат для пенсіонерів від 65 років

Для пенсіонерів від 65 років розмір пенсійних виплат повинен бути щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Зокрема, у січні цей показник зріс із 2680 до 2840 гривень. Проте вже у квітні відбудеться наступне підвищення мінімальної зарплатні із 7100 до 8000 гривень. Тому розмір пенсії збільшиться до 3200 гривень.

Збільшення виплат для працюючих пенсіонерів

З 1 січня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Зростання виплат у січні: що відомо

З 1 січня в Україні зріс розмір мінімальної пенсії через підвищення прожиткового мінімуму, який становить 2920 гривень. Тоді як прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, зріст до 2361 гривні. В результаті мінімальна пенсія зросла на 268 гривень до 2361 гривні.

Натомість розмір максимальних пенсійних виплат зріс до 23 610 гривень, а виплати за понаднормовий стаж збільшилися до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Крім цього, розмір добровільного пенсійного внеску підвищили до 1562 гривень, доплату самотнім пенсіонерам, що потребують догляду, збільшили до 944 гривень.

Зростання пенсій у березні

З 1 березня відбулася індексація пенсійних виплат, яка становила на рівні 8%. Внаслідок цього в середньому виплати зросли на 322 гривні, розмір середньої пенсії збільшився з 5395 до 5717 гривень. Натомість максимальний розмір підвищення становив 1500 гривень, а мінімальний — 100 гривень.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що в березні не підвищили виплати громадянам, які вийшли на пенсію менше, ніж три роки тому, та тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.

Раніше заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, що в Україні хочуть змінити досвід нарахування пенсійних виплат. Зокрема, головною умовою високих пенсій є високі страхові внески.