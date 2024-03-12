Пенсіонери стануть багатшими: скільки платитимуть українцям після індексації виплат

Пенсії деяких українців не можуть бути нижчими за певні розміри. Виплати залежать від віку, кількості стажу і того, працює людина чи ні.

1 березня 2024 року в Україні стартувала індексація пенсій. В уряді прогнозують, що виплати пенсіонерів збільшаться на 8%, а розмір середньої пенсії становитиме 5 717 гривень. Тим часом у профільному виданні "На пенсії" повідомили, на скільки збільшаться виплати.

Так, у рамках березневої індексації пенсійні виплати збільшилися:

в українців віком від 65 років, які не працюють, але зі стажем щонайменше 35 років стажу в чоловіків і щонайменше 30 років у жінок, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за 3 370 гривень (було 3 120 гривень);

у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, зі стажем 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок — теж 3 370 гривень (було 3 120 гривень);

у громадян віком від 70 до 80 років, якщо є 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок — 3 240 гривень (було 3 тисячі гривень);

в осіб віком від 75 до 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок — так само 3 240 гривень (було 3 тисячі гривень);

у пенсіонерів, які ще не досягли 70-річного віку, накопичили 35 років (чоловіки) і щонайменше 30 років (жінки) стажу, а також особи з інвалідністю I групи — 2 980 гривень (було 2 760 гривень);

у решти українців, які не працюють — 2 725 гривень (було 2520 гривень).

"Загальний розмір цих пенсій з усіма надбавками не може бути нижчим від зазначених розмірів, залежно від віку, стажу і того, працює людина чи ні. Якщо людина звільняється, тоді розмір пенсійних виплат переглянуть", — ідеться в публікації.

Пенсії з квітня

Як уже писав нещодавно Фокус, з 1 квітня пенсійні виплати у деяких українців знову підвищаться. Так, наприклад, у пенсіонерів від 65 років розмір пенсії має бути не менше 40% від мінімальної зарплати. У січні цей показник уже зріс з 2 680 до 2 840 гривень, але у квітні мінімальна зарплата знову підвищиться, тому розмір пенсії збільшиться до 3,2 тисячі гривень.

Також у перший день квітня пенсії автоматично перерахують 654 тисячам пенсіонерів, які працюють, з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, у березні не підвищили виплати громадянам, які вийшли на пенсію менше, ніж три роки тому, і тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.