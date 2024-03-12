Кожна компанія втрачає по 700 тисяч євро: бізнес підрахував збитки через блокаду кордону

За даними Європейської Бізнес Асоціації, загальна сукупна сума збитків від початку страйків становила принаймні 24,8 мільйона євро.

Українські компанії щодня зазнають фінансових збитків через польських фермерів, які блокують рух вантажного автотранспорту через пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Блокувати кордон поляки збираються до кінця квітня, тим часом Європейська бізнес асоціація провела опитування, щоб дізнатися, як блокада кордону вплинула на діяльність і заробіток українських компаній.

Так, за даними 36 учасників опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків від початку страйків становила щонайменше 24,8 мільйона євро. У перерахунку на одну компанію — це майже 700 тисяч євро збитків у середньому.

Страйки суттєво вплинули на вартість логістики. Так, 98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції.

57% компаній, які брали участь в опитуванні, зізналися, що втратили замовлення через блокування кордону. У середньому кількість нових замовлень від початку блокування україно-польського кордону знизилися на 25%. До того ж страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення або розвитку бізнесу.

Крім прямих фінансових втрат, як експортери, так і імпортери, розповіли, що у них виникли проблеми з майбутніми контрактами. Також дії польських фермерів шкодять діловій репутації українських компаній, створюють загрози продовольчому забезпеченню, порушують ланцюжки поставок, провокують зростання цін, складських витрат. Ще підприємці побоюються, що через ситуацію на польському кордоні можуть зупинитися або зовсім закритися деякі підприємства.

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Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк 1 березня заявив, що протягом лютого український бюджет втратив 8 мільярдів гривень через блокаду кордону.

"План, який ставився для митниці до початку блокування кордонів, був 47,5 мільярда гривень. На жаль, насамперед через блокаду кордонів, ми отримали за весь лютий 39,5 мільярда гривень. Тобто на 8 мільярдів менше надійшло до українського бюджету", — сказав він.

За його словами, грошові надходження до бюджету під час повномасштабної війни з Росією критично важливі, оскільки уряду потрібно фінансувати Збройні сили.

Тим часом 12 березня стало відомо, що польські фермери повністю заблокували чотири з шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони не пропускають вантажні автомобілі, які їдуть до Польщі.

"Блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску. Наразі польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі в напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг", — розповів "Укрінформу" речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко.

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Також нагадаємо, 11 березня віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські фермери почали зупиняти автобуси з пасажирами.