Представники авіакомпаній кажуть, що перші рейси можна запустити протягом декількох днів після відновлення авіасполучення, на повноцінний перезапуск діяльності знадобиться щонайменше декілька місяців. Але відновлювати пасажирські авіаперевезення можна тільки після забезпечення 100% безпеки польотів.

Новину про початок перемовин з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень експерти вважають позитивною суто теоретично. Проте практично реалізувати її наразі неможливо, бо нема чим захищати маршрути. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Літаки повернуться. Чому в Україні знову заговорили про відкриття неба".

Наразі вся територія України знаходиться в зоні потенційного ураження російських ракет, і вже третій рік небо над Україною залишається закритим для цивільної авіації. І хоча новини щодо можливого відновлення пасажирських авіаперевезень наразі з'являються все частіше, експерти кажуть, що розраховувати на польоти над Україною до завершення бойових дій не варто.

Для відновлення авіасполучення потрібні гарантії безпеки Фото: Sky News

"Ключова передумова для відкриття будь-якого аеропорту в умовах війни — створення безпекових умов для польотів, — розповіли Фокусу у пресслужбі авіакомпанії SkyUp. — Питаннями побудови діючої системи безпеки польотів займається глобальна система, до якої входять світові та регіональні компетентні організації. Якщо говорити про запуск роботи цивільної авіації до завершення війни, то очевидно, що першочерговий дозвіл має бути від від авіаційної влади України на підставі комплексного аналізу інформації, включаючи військово-політичну складову, адже саме вони дбають про безпеку нашого неба".

Авіація є найбезпечнішим видом транспорту завдяки суворим стандартам безпеки

У компанії наголосили, що авіація є найбезпечнішим видом транспорту саме завдяки суворим стандартам безпеки. Тому відповідну оцінку для виконання польотів мають надати також EASA або компетентні органи відповідних країн-операторів, звідки авіакомпанії збираються літати до України. Процес відновлення роботи залежатиме від активної позиції держави, діалогу держави з українськими бізнесами, зацікавленості міжнародних інвесторів, платоспроможності наших громадян.

"Наша діяльність за кордонами України дозволяє підтримувати нам повітряний флот в робочому стані, чинні ліцензії і сертифікати авіаційного персоналу. Наразі ми отримуємо новий досвід роботи і будемо відновлювати українську авіацію за новими стандартами і якістю сервісу. Тому запевняємо, що як тільки це стане можливим, ми плануємо повернутися в українське небо першими", — відзначили у SkyUp.

Жодна страхова не погодиться страхувати борти та пасажирів, розуміючи рівень військових ризиків

На думку представників авіакомпанії, заяви про польоти і запуск рейсів "хоч завтра" – це піар і гучні заголовки. Через те, що пріоритет №1 для авіації – це безпека пасажирів, поки не буде чіткого плану забезпечення цієї безпеки, мови про відновлення польотів йти не буде.

У авіакомпаніях чекають, коли відновлення авіасполучення з Україною стане реальністю

"Перші рейси можна запустити протягом декількох днів після відновлення авіасполучення, на відновлення злагодженої роботи всього комплексу перевізників, аеропортів, хендлінгових служб тощо підуть щонайменше місяці, — кажуть у авіакомпанії. — Має бути визначено джерела фінансування реконструкції зруйнованої інфраструктури, прийнято стратегію відновлення польотів з урахуванням можливої держпідтримки для перезапуску галузі, рішень щодо податкового навантаження на аеропорти, авіакомпанії, акцизів на паливо тощо. Крім того, є внутрішні організаційно-технічні моменти: поновлення договорів оренди, відновлення логістики, налагодження обладнання і зв'язку з Євроконтролем тощо". Також відкрите питання зі страховими компаніями – хто буде готовий страхувати літаки для виконання рейсів над Україною. Жоден рейс не може відбутись без відповідного страхування, тому готовність міжнародних страхових компаній до співпраці є обов'язковою вимогою. А якщо літаки у флоті не власні, а взяті у лізинг — потрібен дозвіл власників-лізингодавців, які надають літаки авіакомпанії для здійснення операційної діяльності.

Перші рейси можна запустити протягом декількох днів після відновлення авіасполучення, на відновлення злагодженої роботи всього комплексу перевізників, аеропортів, хендлінгових служб тощо підуть місяці

Щодо страхування, то, як роз'яснив у коментарі Фокусу Василь Шевченко, в.о міністра транспорту та звʼязку України 2008-2010, є орієнтовні межі виплат при втраті літака та загибелі пасажирів, привʼязані до курсу спеціальних прав запозичень МВФ. Наразі компенсація за літак складає близько 100 млн доларів, компенсація за загибель людини — в межах 200 тис доларів. Але якщо буде доведено, що можливість польотів була переоціненою, підуть додаткові судові позови, і суми будуть астрономічні. Жодна авіакомпанія та жодна страхова не погодяться страхувати борти та пасажирів, розуміючи рівень військових ризиків.

Нагадаємо, за словами міністра транспорту Франції Клемана Бона, Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів, про що каже "наполеглива праця" над реалізацією процесу відкриття авіапростору для цивільних літаків.

Як раніше писав Фокус, відсутність авіаперевезень практично відкинула транспортні можливості України на сторіччя тому.