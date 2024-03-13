Ціни зростуть до 60%: в Україні значно подорожчає один із комунальних тарифів

За даними журналістів, тарифи на водопостачання пропонують підняти у два етапи — з 1 квітня і з 1 липня 2024 року.

В Україні передбачається збільшення тарифів на водопостачання у квітні на більш ніж 12% у середньому, а до липня це зростання може сягнути більш ніж 14%. Про це повідомляє видання "Українська енергетика".

За даними видання, жителі Львова платитимуть загальною сумою 27,2 гривні за кожен кубометр води, водночас споживачі з Кропивницького зіткнуться із сумарною оплатою в розмірі 61,72 гривні за кубометр. Водночас, якщо в Чернівцях плата зросте приблизно на 40 копійок за кубометр, то в Кропивницькому вона збільшиться практично на 16 гривень.

Підвищення цін на воду планується в таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич. Пропонується збільшити тарифи у два етапи: з 1 квітня і з 1 липня 2024 року.

"НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи з 7 водоканалів, які розташовані на заході країни, і для другої групи — з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим — на 20, 30%, а іноді навіть на 60%", — зазначив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.

Експерти українських водоканалів оцінюють поточний стан сектору водопостачання як критичний.

Президент Асоціації "Укрводоканалкологія" заявив, що сектор зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами через збитки, високий рівень заборгованості населення і водоканалів перед кредиторами, а також через низькі заробітні плати працівників, що призвело до відтоку кадрів. Заборгованість з оплати електроенергії водоканалами, що сягнула 7,9 мільярда гривень, стала ще одним критичним моментом, який потребує негайного вирішення.

Представники центральної влади та місцевого самоврядування, багато з яких володіють водопостачальними підприємствами, досягли угоди про те, що держава виплачуватиме компенсації для стримування зростання тарифів на водопостачання для населення.

"Відтоді жодної копійки на відшкодування різниці в тарифах у держбюджеті не було закладено. Відповідно, кошти не були перераховані тепло-, електро- та водопостачальним підприємствам. Станом на сьогодні заборгованість по теплу — 36 млрд грн і 2 млрд — заборгованість по воді", — каже Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як українським споживачам правильно передавати показання лічильників. Також у Національному банку пояснили, чи зароблятимуть українці більше у 2024 році.