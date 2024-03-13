Польські фермери відновили блокаду на КПП "Краківець": які діють обмеження

За даними української митної служби, блокування почалося о 10:00 за варшавським часом.

Польські фермери відновили акцію протесту та блокування руху вантажного транспорту перед пропускним пунктом "Корчова – Краківець", про розблокування якого стало відомо нещодавно. Про це повідомили у Державній митній службі України.

Зазначається, що блокування було розпочато о 10 годині ранку за варшавським часом.

Таким чином, мова йде про те, що перевізники та представники польських аграріїв блокують автодорогу, через яку здійснюється рух вантажівок на виїзд з Республіки Польща та в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пропускного пункту. До того ж польські фермери заблокували автомобільну магістраль А4 на відстані в межах 500 м до пункту пропуску. При цьому в зазначеному місці раніше не було блокади.

Разом з цим відомо, що пасажирський транспорт (автобуси та легкові автомобілі) безперешкодно пересуваються в обидва напрямки.

Нагадаємо, що 11 березня віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про зупинку польськими протестувальниками автобусів з українськими громадянами. Причому тоді затримка пасажирів відбувалася без найменших пояснень.

Трохи згодом польські поліцейські повідомили, що учасники протесту не перешкоджають навмисне пересуванню пасажирських автобусів на кордоні з Україною. Причиною сповільнення руху там назвали "технічними причинами, пов’язаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів".

Крім того, станом на вчора, 12 березня, польські аграрії продовжували блокування п'ятьох пунктів пропуску, а на чотирьох напрямках з України – "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг" – рух вантажівок було повністю зупинено.

1 березня стало відомо, що польська влада має намір скасувати пільги для українських біженців. Тамтешнє Міністерство внутрішніх справ звернулося до воєвод із проханням надати законодавчі пропозиції щодо змін правил перебування українців у Польщі.