Українці можуть оплачувати не всю комуналку: що потрібно знати

Як пояснили в Держпродспоживслужбі, споживачі можуть вимагати перерахунку, якщо вони незадоволені якістю одержуваних комунальних послуг.

Місцева влада не раз закликала українців вчасно оплачувати комунальні послуги під час повномасштабної війни з Росією. Однак за певних обставин деякі споживачі можуть ігнорувати рахунки за комуналку і навіть вимагати перерахунок. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі на сторінці в соціальній мережі Facebook.

На яких підставах споживач може не платити за комунальні послуги

Зазначається, що уряд змінив порядок здійснення перерахунку вартості комуналки. У деяких випадках споживачі можуть взагалі не платити за надані послуги. Так, не оплачувати можна, якщо:

комунальні послуги були надані не в повному обсязі;

комунальні послуги зовсім не надавалися;

комунальні послуги не відповідали певним стандартам якості.

Якщо споживач заявляє про одну із зазначених ознак, тоді він має право вимагати, щоб вартість комунальних послуг було перераховано. Для цього потрібно звернутися до регулятора з актом-претензією.

Після цього постачальник перевірить інформацію, зазначену споживачем. Якщо останній виявиться правий, тоді регулятор зобов'язаний провести перерахунок протягом 30 днів, а споживач отримає компенсацію.

"Якщо вимоги споживача будуть задоволені, а претензії, викладені в акті, підтвердяться, тоді перерахунок здійснюється протягом одного місяця, починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог", — ідеться в повідомленні.

За які комунальні послуги можна не платити

У Кабміні визначили правила, порушення яких з боку комунальних підприємств дає змогу українцям не платити за послуги та вимагати компенсації:

був порушений графік вивезення побутових відходів;

у будинку температура повітря нижча за допустиму;

температура гарячої води і теплоносія нижча за норму;

гаряча і холодна вода в приміщенні неналежної якості.

Хто найчастіше не платить за комунальні послуги в Україні

За словами директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, серйозні борги за комунальні послуги завжди накопичують жителі двох районів у Києві.

"Розмови, що "багаті заборгували", відповідають дійсності на Печерську. Виявляється, Печерськ у Києві — найбільший боржник. Люди просто купили квартири, але там не живуть. Для них зробити заборгованість на рік, а потім прийти і заплатити за два роки наперед — це елементарно", — зазначив він.

Раніше Фокус пояснював, кому з українців можуть не надати житлову субсидію у 2024 році та чому. Також нагадаємо, яка комунальна послуга подорожчає для українців з 1 квітня.