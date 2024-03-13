Податкова знижка в Україні: як отримати компенсацію за купівлю квартири

У Державній податковій службі пояснили, що сума податкової знижки залежить від фактичних витрат, а її максимальний розмір обмежується нарахованою зарплатою.

Держава у 2024 році повертає деяким українцям частину коштів, які були витрачені громадянами на придбання послуг та товарів за попередній календарний рік. Наприклад, можна отримати компенсацію за купівлю квартира, втім, як повідомили у Державній податковій службі, розраховувати на податкову знижку можуть не усі громадяни.

Хто має право на податкове відрахування

Отримати податкове відрахування можуть лише офіційно працевлаштовані громадяни та резиденти України. Адже, щоб мати право повернути податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), необхідно спочатку його сплатити.

Сума податкової знижки залежить від фактичних витрат, а її максимальний розмір обмежений сумою нарахованої зарплати. При цьому, на податкову можуть не розраховувати фізичні особи-підприємці. Причина: на доходи, отримані в рамках підприємницької діяльності, ця знижка не поширюється.

Податкова знижка на нерухомість

Отже, при купівлі квартири податкову знижку на нерухомість можна отримати, якщо:

оформити нерухомість в іпотеку;

купити нерухомість.

Зазначається, що податкова знижка розраховується не від вартості нерухомості, а від суми сплачених за неї податків. Обов’язковою умовою для отримання послуги є реєстрація за купленою адресою нерухомості.

Які документи для цього необхідні

Щоби отримати податкове нарахування потрібно звернутися до податкової служби. Це можна особисто або дистанційно. Також знадобляться деякі документи, а саме:

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують факт купівлі нерухомості та право власності на неї;

довідка про розмір зарплати;

відомості про розмір сплаченого прибуткового податку за попередній рік (ПДФО);

відомості про сімейний стан.

Податок на нерухомість у 2024 році

Розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр квадратний. Виходить, що у 2024 році за кожен додатковий квадратний метр потрібно буде доплачувати 100,5 гривень.

Про те, чи потрібно платити податок на нерухомість, платник податків дізнається до 1 липня, оскільки податківці попереджають про це, надіславши листа з інформацією про те, яку суму потрібно сплатити. Оплатити податок потрібно через 60 днів із моменту, коли було отримано повідомлення.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, скільки податків сплачується на зарплату працівника в Україні. Також нещодавно стало відомо, що в Україні планують запровадити військовий збір для підприємців, щоби збільшити доходи держбюджету під час війни.