Українцям у ЄС буде простіше знайти роботу: як зміняться правила працевлаштування

У Швейцарії планують, що завдяки змінам рівень зайнятості українців зі статусом S з нинішніх 20% збільшиться до 40% вже до кінця 2024 року.

Деяким українцям, яким через повномасштабне вторгнення ЗС РФ довелося виїхати за кордон, стане легше влаштуватися на роботу в новій країні. Так, зокрема, у Швейцарії збираються замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією, щоб спростити працевлаштування біженців з України. Про це пише видання Swissinfo.ch.

Що зміниться для українських біженців у Швейцарії

Парламент країни хоче скасувати процедуру отримання дозволу на роботу. Замість неї з'явиться обов'язкова онлайн-реєстрація, що полегшить пошук роботи біженцям із посвідкою на проживання категорії S.

Це рішення вже було підтримано Радою кантонів і Національною радою. Тепер останнє слово за парламентом європейської країни. Як пояснив міністр юстиції Беат Янс, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S з нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

"Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети", — сказав він.

У публікації наголошується, що дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року в Швейцарії проживало близько 66 000 осіб зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

Статус захисту у Швейцарії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія почала надавати українцям, які втекли від війни, статус захисту "S". Завдяки цьому статусу громадяни отримують посвідчення категорії "S" на рік, але потім його можна продовжити. А вже через п'ять років українці, яким потрібен захист, можуть отримати посвідку на проживання категорії "В". Її дія закінчується з відкликанням статусу тимчасового захисту.

Також такий статус захисту дозволяє виїжджати зі Швейцарії та повертатися без оформлення дозволу на поїздку.

Нагадаємо, восени Швейцарія вирішила фінансово стимулювати українських біженців, щоб вони поверталися додому. Коли люди позбавляються тимчасового статусу біженця, у них є приблизно нададуть від шести до дев'яти місяців на виїзд із країни, а людям, які вирішать повернутися зі Швейцарії в Україну, виплатять від 1 до 4 тисяч євро.

Також нещодавно Фокус пояснював, як європейські країни змінюють умови допомоги українським біженцям і що буде далі.