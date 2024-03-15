Українцям у ЄС буде простіше знайти роботу: як зміняться правила працевлаштування

У Швейцарії планують, що завдяки змінам рівень зайнятості українців зі статусом S з нинішніх 20% збільшиться до 40% вже до кінця 2024 року.

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Деяким українцям, яким через повномасштабне вторгнення ЗС РФ довелося виїхати за кордон, стане легше влаштуватися на роботу в новій країні. Так, зокрема, у Швейцарії збираються замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією, щоб спростити працевлаштування біженців з України. Про це пише видання Swissinfo.ch.

Що зміниться для українських біженців у Швейцарії

Парламент країни хоче скасувати процедуру отримання дозволу на роботу. Замість неї з'явиться обов'язкова онлайн-реєстрація, що полегшить пошук роботи біженцям із посвідкою на проживання категорії S.

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Це рішення вже було підтримано Радою кантонів і Національною радою. Тепер останнє слово за парламентом європейської країни. Як пояснив міністр юстиції Беат Янс, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S з нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

"Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети", — сказав він.

У публікації наголошується, що дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року в Швейцарії проживало близько 66 000 осіб зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

Статус захисту у Швейцарії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія почала надавати українцям, які втекли від війни, статус захисту "S". Завдяки цьому статусу громадяни отримують посвідчення категорії "S" на рік, але потім його можна продовжити. А вже через п'ять років українці, яким потрібен захист, можуть отримати посвідку на проживання категорії "В". Її дія закінчується з відкликанням статусу тимчасового захисту.

Також такий статус захисту дозволяє виїжджати зі Швейцарії та повертатися без оформлення дозволу на поїздку.

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Нагадаємо, восени Швейцарія вирішила фінансово стимулювати українських біженців, щоб вони поверталися додому. Коли люди позбавляються тимчасового статусу біженця, у них є приблизно нададуть від шести до дев'яти місяців на виїзд із країни, а людям, які вирішать повернутися зі Швейцарії в Україну, виплатять від 1 до 4 тисяч євро.

Також нещодавно Фокус пояснював, як європейські країни змінюють умови допомоги українським біженцям і що буде далі.