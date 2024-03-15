Кабмін готує зміни? Чи платитимуть українці більше за тепло та гарячу воду

В уряді планують, що компанія "Нафтогаз" й надалі виконуватиме спеціальні обов'язки щодо постачання газу на пільгових умовах. Що це означає для укарїнців.

Уряд планує продовжити дію пільгового тарифу на газ. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів з'явився на сайті Федерації профспілок України (ФПУ) для подальшого обговорення.

"Зважаючи на необхідність продовжити надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2024/2025 років, з'явилася необхідність продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії до 15 квітня 2025 року", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Очікується, що до цієї дати ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачатиме природний газ за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню — 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1 000 кубічних метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування;

бюджетним установам — 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1 000 кубічних метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

При цьому формула розрахунків має зазнати змін. Так, в неопалювальний період розподіл коштів для виробників теплової енергії, які не займаються виробництвом гарячої води, здійснюватиметься так:

0% надходитиме на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейдинг";

100% — на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій для проведення платежів.

Коли в Україні розпочнеться новий опалювальний сезон, кошти розподілятимуть по іншому: 60% нараховуватиметься на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейндинг", натомість теплопостачальні та теплогенеруючі компанії отримуватимуть 40%.

Тарифи на газ: чи платитимуть українці більше у 2024 році

У компанії "Нафтогаз", яка обслуговує більшу частину побутових споживачів в Україні нещодавно запевнили, що не планують підвищувати тарифи на газ для населення.

"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року", — пояснили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні надаватимуть спеціальну субсидію переселенцям на оренду житла. Очікується, що пільгу від держави ВПО почнуть отримувати вже у червні.