Без допомоги ніяк: видатки рекордно перевищили дохід бюджету, — Шмигаль (відео)

За словами очільника уряду, видатки перевищили доходи на понад 100 мільярдів гривень. Шмигаль заявив, що Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів.

У січні та лютому 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 305 мільярдів гривень. Ця сума включає податки та збори, а також гранти від партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр України під час засідання уряду в п'ятницю, 15 березня.

Водночас видатки держбюджету за цей період значно перевищили доходи — на понад 100 мільярдів.

"Наші видатки за ці два місяці тільки із загального фонду держбюджету склали 424 мільярди гривень", — заявив Шмигаль.

За його словами, попри суттєве підвищення Україною фінансової самодостатності за два роки, наша держава все ще дуже потребує бюджетної підтримки з боку союзників.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам, які фінансово підтримували Україну та продовжують це робити.

Засідання Кабінету Міністрів України 15 березня

Нагадаємо, 15 березня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Київ працює над іншими варіантами на випадок відсутності обіцяної фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна закликатиме країни-члени "Великої сімки" збільшити обсяги внесків для подальшої допомоги Києву.

Втім, очільник Мінфіну повідомив, що Київ постійно отримує запевнення від уряду США, що допомога все ж таки буде.

11 березня президент США Джо Байден оприлюднив бюджет на 2025 рік. У головному фінансовому документі передбачено 61,4 млрд доларів на допомогу Україні