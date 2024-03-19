Пенсія по інвалідності в Україні: як призначатимуть виплати у 2024 році

Згідно з українським законодавством, причину, групу, час настання інвалідності та строк, на який її можуть встановити, визначають експерти з медико-соціальної політики, пояснили у Пенсійному фонді.

Усі українці з інвалідністю можуть претендувати на відповідну соціальну допомогу та пенсійні виплати. Тим часом у Головному управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, як держава призначає громадянам пенсії по інвалідності.

Пенсії по інвалідності: як призначатимуть у 2024 році

Зазначається, що пенсію призначать, якщо людина повністю або частково втрачає працездатність, якщо у неї є страховий стаж. Ці умови передбачені у статті 32 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Виплати призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність:

під час роботи;

до працевлаштування;

після звільнення.

Згідно з українським законодавством, причину, групу, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначає медико-соціальна експертна комісія МСЕК.

В українців, яким встановили інвалідність, є право на пенсійні виплати, сума яких залежить від встановленої групи на весь термін інвалідності. Тим, хто досяг пенсійного віку пенсії по інвалідності держава надаватиме довічно.

Який стаж потрібно мати, щоби призначили пенсію по інвалідності

Експерти Пенсійного фонду кажуть, що усе залежить від групи інвалідності. Наприклад:

для першої групи необхідний стаж складає від 1 до 10 років;

для другої та третьої груп – від 1 до 14 років.

На відсоток виплат від основного розміру пенсії по інвалідності також впливає її група:

1 група – 100 %;

2 група – 90 %;

3 група – 50 %.

Щоби отримувати пенсійні виплати одразу після встановлення групи, потрібно подати документи до ПФУ не пізніше ніж через три місяці з дня встановлення інвалідності. Інакше виплати будуть призначені з дня звернення.

Як призначається пенсія по інвалідності учасникам Євромайдану

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок травм, отриманих під час участі в подіях Євромайдану в період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року, то пенсію по інвалідності призначать незалежно від того, є страховий стаж чи ні.

Пенсія по інвалідності: який розмір виплат у 2024 році

Мінімальна пенсія по інвалідності є наступною:

для осіб з інвалідністю першої групи — 2,76 тисячі гривень;

для незайнятих громадян з інвалідністю другої та третьої групи 2,52 тисячі гривень;

для незайнятих українців з інвалідністю другої та третьої груп — 2,09 тисячі гривень.

Водночас військовослужбовцям держава надає наступні виплати по інвалідності:

перша група — 100% суми грошового забезпечення;

друга група — частина у 80% від загальної суми грошового забезпечення;

третя група — частина в 60% від суми грошового забезпечення.

А розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:

для першої групи — у розмірі 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 13,6 тисячі гривень;

для другої групи — у розмірі 525% прожиткового мінімуму — 10,98 тисячі гривень;

для третьої групи — у розмірі 360% прожиткового мінімуму — 7,53 тисячі гривень.

Нагадаємо, у квітні, після того, як зросте мінімальна пенсія, виплати підвищаться в українців, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, і працюючих пенсіонерів. Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, як березнева індексація пенсій вплине на призначення житлових субсидій.