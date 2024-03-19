Справа не в економії: опалювальний сезон в Україні завершать достроково

За словами глави "Нафтогазу" Олексія Чернишова, останній опалювальний сезон для України пройшов відносно спокійно, оскільки країна врахувала уроки минулих років і добре підготувала енергосистему.

Опалювальний сезон 2023/2024 в Україні планують завершити раніше терміну через досить високі температурні показники. Про це сказав в інтерв'ю Le Figaro глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", — сказав він.

Чернишов зазначив, що минула зима була для України відносно спокійною, якщо порівнювати із ситуацією 2022 року, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", — пояснив глава НАК "Нафтогаз України".

Зазначимо, що опалювальний сезон 2023/2024 стартував в Україні в середині жовтня. Наприклад, у Києві тепло в житлові будинки почали постачати з 16 числа, а перед цим до централізованої системи теплопостачання було під'єднано комунальні будівлі: лікарні, школи, дитячі садки тощо.

Як правило, опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Однак міська влада може ухвалювати рішення самостійно, тобто відключити опалення в житлових будинках можуть і раніше терміну. Усе залежить від температури повітря: якщо показник тримається на рівні +8 градусів протягом трьох днів, тоді подачу можуть припинити.

Опалювальний сезон 2023/2024: яким він був для України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 5 березня заявив, що осінньо-зимовий період країна пройшла з газом власного видобутку. Усе завдяки тому, що компанія "Укргазвидобування" 2023 року запустила в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких — дуже потужні.

"Другий параметр, на жаль, — це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання", — наголосив глава уряду.

Тим часом зазначимо, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують нестабільну погоду в Україні щонайменше до 22 березня. Так, більшу частину території країни накриють опади у вигляді дощу і навіть мокрого снігу.

Раніше Фокус розповідав, скільки газу використала Україна під час проходження останнього осінньо-зимового періоду. Тим часом експерти говорять про багатомільярдні борги в енергетичному секторі. Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, найбільші борги в газовому секторі, — більш ніж 200 мільярдів гривень, зокрема 80 мільярдів накопичилися за останні два роки.