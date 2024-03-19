Щоб "заспокоїти фермерів": ЄС запровадить мито на зерно з Росії та Білорусі, — FT

Розмір мита, яке найближчими днями планує ввести Європейська комісія, становить 95 євро за тонну зернових. Також будуть встановлені тарифи в розмірі 50% на насіння олійних культур і продукти.

Європейський союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Російської Федерації та Білорусі, щоб "заспокоїти фермерів" та деякі країни-члени. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на осіб, знайомих із цими планами.

У виданні розповіли, що Брюссель тривалий час опирався тиску з боку Польщі та країн Балтії щодо обмеження російського та білоруського імпорту, стверджуючи, що такий крок може порушити світові продовольчі ринки та завдати шкоди країнам, що розвиваються.

Проте, за словами осіб, знайомих з відповідними планами, найближчими днями очікується, що Єврокомісія введе мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з Росії та Білорусі.

"Це призвело б до підвищення цін щонайменше на 50%, знищивши попит. 50-відсоткові мита також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані з них", — йдеться в матеріалі.

У виданні нагадали, що ще в лютому Латвія ввела односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі та оголосила про суворі перевірки вантажів.

Раніше польський політик та комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що у Євросоюзі мають реагувати, "коли Росія використовує продовольство, як зброю".

Нагадаємо, раніше керівник польського уряду Дональд Туск заявив, що Європейський Союз повинен ухвалити спільне рішення стосовно заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі.