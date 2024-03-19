Знищене та пошкоджене житло: яку максимальну суму компенсації виплачують українцям

Як пояснили фахівці, уряд визначився з максимальними розмірами компенсації за пошкоджене житло, але обмежив суму виплати за нерухомість, яка була зруйнована.

Держава визначила максимальний розмір компенсації за пошкоджене житло, але сума компенсації за зруйнований будинок чи квартиру наразі у законодавстві не закріплена. Тож цю виплату визначають, як правило, окремо. Тим часом спеціалісти "Юридичного порадника для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook пояснили, у чому полягає відмінність між розміром компенсації за знищене та за пошкоджене житло

Компенсація за пошкоджене житло

Розмір компенсації за пошкоджений об'єкт нерухомого майна розраховується комісією органів місцевого самоврядування на підставі відповідних документів (наприклад, акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження), проведеного огляду та відповідно до заповненого чек-листа.

Водночас залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого житла, поділяються на:

ремонт категорії А — розрахована сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень;

ремонт категорії Б — розрахована сума компенсації становить:

від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень — для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку; від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень — для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.

Тобто, максимальний розмір компенсації становить:

за пошкоджену квартиру — 350 тисяч гривень;

за будинок — 500 тисяч гривень.

Компенсація за знищене житло

Компенсацію за об'єкт нерухомого майна, який знищили під час бойових ді, комісія розраховує за встановленою законодавством формулою. Її застосовують окремо для квартир, та окремо для будинків.

Розрахунок відбувається з урахуванням:

показника вартості одного квадратного метра житла на вторинному ринку в цілому по Україні;

регіонального коефіцієнта;

кількості кімнат;

року забудови;

площі обʼєкта нерухомості і так далі.

Однак компенсацію виплачують лише в межах граничних квадратних метрів знищеного житла:

не більше 150 квадратних метрів — для квартир;

не більше 200 квадратних метрів — для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

"Отже максимальний розмір компенсації за знищене житло законодавством не встановлений, але компенсація можлива в межах граничних квадратних метрів відповідного типу житла", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, уряд планує надавати спеціальні субсидії переселенцям на оренду житла. Державну допомогу планують запровадити влітку 2024 року для громадян, які втратили власне житло під час війни. Також Фокус розповідав: щоби отримати компенсації за програмою "єВідновлення" житло заявника має відповідати чотирьом умовам.