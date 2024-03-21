Угорщина заблокує конфіскацію заморожених активів Росії для ЗСУ, — ЗМІ

За словами джерела видання, в угорському уряді стверджують, що зазначені кошти мають бути використані на будь-що, окрім озброєння для українських військовослужбовців.

Пропозиція Європейської комісії щодо конфіскації доходів від заморожених активів Російської Федерації на підтримку України, ймовірно, не отримає підтримки на майбутньому саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі у четвер, 21 березня. Про це повідомляє видання DW з посиланням на високопоставленого європейського дипломата на умовах анонімності.

Як розповів співрозмовник видання, більшість країн-членів ЄС поділяє думку про те, що кошти, конфісковані з російських активів, повинні бути використані на закупівлю зброї та боєприпасів для підтримки Збройних сил України. Зазначається, що нині Україні необхідні гроші на придбання зброї, а "не на відновлення", тому всі зусилля спрямовані на запобігання подальших руйнувань в країні.

У пропозиції Єврокомісії зазначається, що 90% доходів від заморожених російських активів повинні бути спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ. Проте, згідно зі словами джерела, Угорщина виступає проти цієї ініціативи, стверджуючи, що зазначені кошти мають бути використані на будь-що, окрім озброєння для українських військових.

За словами дипломата, ще одним "суперечливим питанням" порядку денного саміту стане дискусія про розширення Європейського Союзу.

У виданні нагадали, що у грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для початку переговорів країни-члени ЄС повинні затвердити надані Єврокомісією рамки, які визначають шлях до вступу. А також провести засідання міжурядової конференції, котрий є спеціально створеним органом, що буде безпосередньо керувати переговорами.

Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Європейського Союзу.

Проте, за словами співрозмовника видання, існує висока ймовірність, що ці два рішення не буде ухвалено під час відповідного саміту.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття перемовин з Україною та Молдовою розпочалися за бельгійського головування в ЄС", — запевняє він.

За інформацією видання, головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю роль має перейняти Угорщина.

Як відомо, 14 грудня на саміті лідерів Євросоюзу було ухвалено рішення про початок переговорів про вступ України до блоку, попри побоювання вето на це рішення з боку Угорщини.

Водночас 15 грудня видання Times повідомило, що через війну та бідність Україна навряд чи отримає членство у Євросоюзі до 2030 року.