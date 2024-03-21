НБУ змінює правила обміну пошкоджених банкнот: що відомо

В Україні хочуть запровадити спрощений обмін банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження.

Національний банк України (НБУ) змінить правила для обміну гривневих купюр, розмінних та обігових монет. Про це повідомляє пресслужба центробанку.

Як зазначають у Нацбанку, зміни пов’язані з необхідністю корегування певних правил відповідно до норм закону "Про Національний банк України", що набули чинності з 1 січня цього року.

Так, державний регулятор ініціює:

спрощений механізм обміну банкнот, у яких втрачені платіжні ознаки через пожежу, катастрофу, інші нещасні випадки чи стихії, а також побутове пошкодження;

уточнення вимог щодо дій з купюрами, пошкодженими у період надзвичайного режиму, — регулятор має здійснювати обмін купюр, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами перевірки, на підставі судового рішення чи ухвали.

Як зараз відбувається обмін пошкоджених грошей

Начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков в інтерв'ю виданню The Page у жовтні 2023 року розповів, що населення може обмінювати в українських банках навіть сильно пошкоджені банкноти.

"Для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри", — уточнив він.

За його словами, здійснювати обмін значно пошкоджених купюр можна не лише в уповноважених банках, оскільки цю послугу також надають підрозділи Нацбанку в обласних центрах:

у Києві;

у Львові;

в Одесі;

у Хмельницькому;

у Харкові;

у Дніпрі.

При цьому громадянам для того, щоби здійснити обмін, потрібно надати довідку про пожежу або інший нещасний випадок.

"Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей", — зазначив Валерій Строчков.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні має відбутися відкрите тестування цифрової національної валюти — Е-гривні. До цього проєкту, крім населення, приєднаються банки та небанківські установи. Їм Нацбанк надасть статус агентів та дозволить:

поширювати гроші;

обмінювати і надавати користувачам можливість ними розпоряджатися з використанням своїх мобільних додатків.

Також 21 березня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, як буде розвиватися українська економіка у 2024 році. Так, в НБУ прогнозують, що рівень зростання ВВП цього року становитиме 3,6%.