Переказ заблоковано: українцям пояснили, кому буде складно поповнювати банківські картки

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, заходи, запропоновані Нацбанком, не зачеплять 99% безготівкових операцій, які щодня здійснює кожен українець.

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Національний банк України (НБУ) збирається реалізувати ідею про обмеження карткових переказів. Нововведення торкнуться незначної кількості операцій, сказав 8 березня в інтерв'ю агентству "Укрінформ" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що без обмежень відбуватимуться 99% безготівкових операцій, які щодня здійснює кожен громадянин в Україні.

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"Йдеться тільки про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом і тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", — сказав він.

Гетманцев зазначив, що більшість фінансових операцій українців є типовими, але є й такі, коли якомусь пенсіонеру сто незнайомих людей зараховують гроші на банківську картку.

"На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку ніби "в оренду" і за невеликий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні",

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, саме з такими аномальними операціями і хоче боротися НБУ.

"Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене абсолютно зрозуміла", — підкреслив Гетманцев.

Зазначимо, що зараз в Україні офіційно не визначено ліміт на перекази з картки одного громадянина на картку іншого. Проте банкам дозволено встановлювати такі ліміти. Ця можливість регулюється, наприклад, законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

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Нагадаємо, на початку 2024 року в уряді назвали неправдивою інформацію про те, що в Україні з'явиться податок у розмірі 18% за перекази на банківську карту фізособи. Тим часом у Нацбанку також запропонували змінити правила для зберігання і розкриття банківської таємниці.