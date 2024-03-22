На світло доведеться почекати: Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему (відео)

За словами прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій та електростанцій в Україні.

Для заживлення усіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок масованої ракетної атаки вранці 22 березня, знадобиться одна доба. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, атака росіян 22 березня була спрямована проти української енергосистеми. Так, внаслідок обстрілу було уражено майже 20 підстанцій та електростанції, зокрема ДніпроГЕС.

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"Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", — сказав Шмигаль.

Прем'єр також розповів, як в Україні повертатимуть світло. За його словами, процес складатиметься з трьох етапів:

на першому етапі енергетики заживлюватимуть критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);

другий етап передбачає, що світло будуть повертати побутовим споживачам;

на третьому — заживлюватимуть промисловість.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", — підкреслив очільник Кабміну.

Чому Росія атакує електростанції під кінець опалювального сезону в Україні

В осінньо-зимовий період під обстріл ЗС РФ потрапляли, як правило, енергетичні об'єкти на територіях, які розташовані близько до лінії фронту. Однак 22 березня росіяни випустили по енергетичним об'єктам в Україні 90 ракет та 60 дронів, обстрілявши одразу декілька областей.. Однак влаштувати блекаут їм не вдалося, про що писав Фокус у своєму матеріалі: "Україна без світла. Які наслідки атаки по енергетиці та чим небезпечні удари по ДніпроГЕС".

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко, план Росії провалився, оскільки об'єднана енергетична система працює в цілісному режимі.

"Це головне. Є локальні питання. Проблема з відключеннями особливо стосується Дніпропетровської, Харківської областей. Але ці проблеми зараз вирішуються і думаю, що вони будуть у найближчі одну-дві доби вирішені", — сказав експерт.

Він вважає, що напередодні атаки сталися деякі події, які могли вплинути на рішення Кремля вдарити по станціях та мережам.

"Вони не припиняли обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, просто атаки не були настільки масовими, як це було сьогодні. Чому це відбулось зараз? Ну, мабуть, тому що Росія відчуває неможливість перемогти Україну на лінії фронту. По-друге, серйозний удар по репутації Кремля був нанесений проривом РДК, чеченських підрозділів на території Бєлгородщини. І, мабуть, вони нічого не знайшли краще, як вдарити по критичній інфраструктурі України", — зауважив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу 22 березня поранення отримали двоє енергетиків. У компанії ДТЕК розповіли, що це сталося під час атаки на ТЕС. Також наслідками масованого обстрілу України 22 березня стали жертви серед цивільного населення і блекаути в регіонах.